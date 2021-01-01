وفاتان و40 إصابة بفيروس كورونا في القدس

القدس المحتلة / سما /

أفاد الدكتور علي الجبريني من وحدة مكافحة كورونا في القدس أن الحالة الوبائية في مدينة القدس تبشر بالتفاؤل المشوب بالحذر ، وذلك في ضوء إستمرار الانخفاض في أعداد المصابين بفيروس كورونا للاسبوع الثالث على التوالي .

وأضاف الجبريني أن هذه الحالة لا تعني نهاية الفيروس ولكنها تبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين بعد أكثر من عام كامل شهد ثلاث موجات من الفيروس الذي تسبب بوفاة اكثر من ٢٧٨ مواطنا مقدسيا ، وتسجيل حوالي ٢٧٢٨٧ إصابة .

وقال الجبريني أن عدد الإصابات المسجلة خلال الأيام الثلاثة الاخيرة بلغ (٤٠ ) إصابة ، منها (١٢) إصابة تم تسجيلها يوم الثلاثاء ، (١٣) إصابة الأربعاء، مقابل (١٥) إصابة سجلت اليوم الخميس .

وأشار الجبريني إلى أنه تم تسجيل (١٩٦) حالة شفاء ، وبذلك ينخفض عدد الإصابات النشطة في المدينة إلى( ٣٠٨) إصابات، منها (٤٠) إصابة في المستشفيات .

وأشار الجبريني إلى تسجيل حالتي وفاة في كل من مخيم شعفاط والشيخ جراح ، ليرتفع عدد حالات الوفاة منذ بداية انتشار الفيروس الى (٢٧٨) .

وحول حملة التطعيمات في المدينة ذكر الجبريني أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الاولى بلغ ١٥٢ الفاً ، والجرعة الثانية ١٢٣ الفاً .

وقال ان محطات تلقي التطعيم منتشرة بشكل يومي في أنحاء المدينة مع دراسة استمرارها في شهر رمضان المبارك .

وختم الجبريني بدعوة المواطنين للالتزام بالتعليمات الصحية وخصوصا ارتداء الكمامات ، الحفاظ على التباعد الاجتماعي ، ومواظبة التعقيم .