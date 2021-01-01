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"لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" تستقبل وفدًا من الدروز

الخميس 08 أبريل 2021 10:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" تستقبل وفدًا من الدروز



رام الله / سما /

استقبلت لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي في مقرها في رام الله، وفدًا من المعروفيين الدروز.

ورحّب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس اللجنة محمد المدني، بالوفد الذي ضمّ نشطاء وشخصيات أكاديمية من مختلف قرى وبلدات الجليل والكرمل، وأكّد على أهمية استمرار التواصل بين أبناء العشيرة وباقي مكونات الشعب الفلسطيني، والتصدّي لمحاولات عزل تلك المكونات عن بعضها البعض، بما يراعي خصوصية وظروف كل شرائح شعبنا حيثما تواجد.

واستمع الوفد إلى شرح تفصيليّ لتاريخ الصراع وحقيقة الموقف الفلسطيني الداعي إلى إنهائه بتطبيق حل الدولتين، بالإضافة إلى عرضٍ لتاريخ أبناء العشيرة المعروفية في الحركة الوطنية على مدار العقود الماضية.

وأبدى عدد من أعضاء الوفد تأييدهم لمزيد من التواصل بين أبناء الشعب الواحد، في سياق التأكيد على انتماء العشيرة المعروفية للشعب العربيّ الفلسطينيّ، وأنّ سياسات الاحتلال بالتضييق على الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم تطال الجميع بما يشملُ عشيرة المعروفيين الدروز. 
 

#لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي #المعروفيين الدروز #منظمة التحرير

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