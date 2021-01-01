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اوقاف غزة تكشف عن خطتها في شهر رمضان

الخميس 08 أبريل 2021 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
اوقاف غزة تكشف عن خطتها في شهر رمضان



غزة / سما /

كّد المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزّة عادل الهور، اليوم الخميس، على أن الوزارة تسعى لتكون الصلوات في شهر رمضان المبارك داخل المساجد.

وقال الهور خلال حديثه لإذاعة صوت القدس المحلية: "إنّنا نجتهد ونسعى لأداء الصلاة في رمضان داخل المساجد، ضمن شروط السلامة والرؤية العامة لخلية الأزمة ووزارتي الصحة والداخلية"، مُعبراً عن أمله بتغير المنحنى الوبائي إلى ما كان عليه.

وأوضح أنّ المساجد تستقبل30% من إجمالي عدد المصلين عبر التباعد الجسدي، وفي حال زاد العدد لجنة الطوارئ ستقوم بإغلاق المسجد، مُشيرًا إلى أنّ لجان الطوارئ في المساجد يتم متابعتها عبر خلية الطوارئ المركزية بوزارة الأوقاف .

وشدّد الهور في ختام حديثه، على أنّه في حال عدم الالتزام بالإجراءات السلامة العامة سيتم إغلاق المسجد، أو إذا كان المسجد يحوي ساحة خارجية بإمكانه استيعاب عدد أكثر من المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

#غزة #وزارة الاوقاف #مساجد غزة #شهر رمضان #صلوات الجماعة #صلاة التراويح #فيروس كورونا

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