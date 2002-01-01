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إدارة سجن النقب تتعمد إهمال الحالة الصحية للأسير عماد ربايعة وتنقله للعزل

الخميس 08 أبريل 2021 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة سجن النقب تتعمد إهمال الحالة الصحية للأسير عماد ربايعة وتنقله للعزل



رام الله / سما /

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس، أن إدارة سجن النقب الصحراوي تتعمد إهمال الحالة الصحية للأسير عماد حسن ربايعة (45 عاما ً) من جنين، حيث يعاني الأسير من مرض جلدي.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن إدارة السجن تعمدت نقل الأسير ربايعة للعزل الانفرادي في النقب بدلا من نقله للمستشفى وتقديم العلاجات اللازمة لإنهاء معاناته من مرض جلدي يتسبب له بحكة شديدة واحمرار وظهور البثور والحبوب على كافة أنحاء جسده.

وأضافت، أن هذا التعمد بإهمال الظرف الصحي للأسير ربايعة يعتبر شكلا من أشكال التعذيب والتنكيل المتعمد تجاه الأسرى المرضى الذين يزيد عددهم عن 700 أسير مريض في سجون الاحتلال.

يذكر أن الأسير رباعية متزوج واعتقل عام 2002 ومحكوم بالسجن لمدة (23 )عاماً.

#هيئة الأسرى #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #عزل

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