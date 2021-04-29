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لجنة الانتخابات تعلن: انتهاء فترة الاعتراض على القوائم والمرشحين.. وتكشف عدد الطعون المقدمة

الخميس 08 أبريل 2021 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات تعلن: انتهاء فترة الاعتراض على القوائم والمرشحين.. وتكشف عدد الطعون المقدمة



رام الله / سما /

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية مساء اليوم الخميس، انتهاء فترة الاعتراضات على القوائم والمرشحين لانتخابات المجلس التشريعي 2021.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي أنها تلقت حوالي 230 اعتراض على قوائم ومرشحين، تركزت في معظمها على طعون ضد مرشحين  من حيث الاقامة الدائمة، والاستقالات، والمحكوميات، واعتراضات على ترتيب مرشحين في القوائم، وطلبات انسحاب لمرشحين.

وتعكف اللجنة على دراسة الاعتراضات المقدمة هذا اليوم، وستصدر القرار بشأنها خلال الأيام الثلاثة القادمة، بحيث يجري تبليغ المعترِض والمعترَض عليه بقرارها في كل من هذه الاعتراضات خطياً. ويحق تقديم طعون في قرارات اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال 3 أيام من تاريخ تبليغ المعنيين بالقرار، علماً بأن المحكمة تصدر حكماً نهائياً غير قابل للاستئناف في الطعون المقدمة إليها في غضون 7 أيام كحد أقصى.

ولفتت اللجنة إلى أنه وفقاً للجدول الزمني المعلن للانتخابات الفلسطينية 2021، فإن يوم الخميس الموافق 29/4/2021 هو الأخير لانسحاب القوائم المرشحة للانتخابات التشريعية، لتبدأ في اليوم التالي فترة الدعاية الانتخابية بالتزامن مع نشر اللجنة للقوائم النهائية بأسماء القوائم ومرشحيها.

#لجنة الانتخابات المركزية #الانتخابات الفلسطينية #القوائم الانتخابية #اعتراض

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