تركي الفيصل: السعودية لا تريد الحصول على وصاية القدس وكل ما يقال شائعات

الرياض/سما/

أكد رئيس الاستخبارات العامة الـسعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل ، أن بلاده لا تريد الحصول على وصاية القدس، وأن كل ما يقال بهذا الشأن شائعات.

وقال في حديث لبرنامج "قصارى القول"، إن "إسرائيل هي من تروج لمثل هذه الأمور، التي هي أمور عارية عن الصحة، فلدينا من المقدسات الإسلامية ما يكفيها من تشريف وتقدير، وكما قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز: يشرفنا أن الشعب السعودي هو من يخدم الحجيج".

وأضاف" السعودية تدعم الشعب الفلسطيني لإ قامة دولة عاصمتها القدس الشرقية، ولدينا مواقف ثابتة لايجاد حل الدولتين"فلسطين واسرائيل".

وبالنسبة للتطبيع مع اسرائيل قال "ان مواقف المملكة ثابتة باتجاه القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني.

وأشار الى أن المنطقة العربية محور اهتمام عالمي، وأن ما يحدث فيها يؤثر على العالم بأسره.

وتابع: "جائحة كورونا أثبتت أن على العالم أن يتحد ويلتف حول بعضه، بدلا من حالة العداء والإبتعاد عن بعضه البعض".

وأوضح: "نحن لم نستعدي أحد، فالسعودية تسعى إلى التقارب مع كافة الدول ومن ضمنها تركيا".

وأشار إلى أن "المملكة ترحب دائما بأن تكون العلاقات سوية مع كل دول الجوار والعالم"، مشيرا إلى ضرورة "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وفي الشأن الأردني، قال: "السعودية دائما تدعم الأردن في كافة المستويات، وعلاقاتنا قوية ومستقرة، وليس غريبا أن تستثمر علاقاتها في مساندة عمان".