غزة: هيئة حقوقية تطالب بالتحقيق في تعرض مواطن للتعذيب لدى شرطة خانيونس

غزة / سما /

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الخميس، النيابة العامة بالتحقيق في ادعاء المواطن سميح جابر الطبجي (32 عامًا)، بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة من قبل شرطة المباحث العامة التابعة لمركز شرطة خانيونس جنوب قطاع غزة، وما ترتب عليه من نقله إلى مجمع ناصر الطبي.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها تابعت بقلق بالغ ما ورد من معلومات حول ذلك، مشيرةً إلى أنه تم احتجاز الطبجي بتاريخ 29 /3 /2021 في مقر شرطة القرارة على خلفية تهمة جنائية، ومن ثم تم نقله إلى مقر شرطة المباحث العامة التابعة لمركز شرطة خانيونس، ومُنع ذووه من زيارته كونه لايزال رهن التحقيق، وبتاريخ 30 /3 /2021 في حوالي الساعة 5:00 مساءً حضرت دورية من شرطة مباحث خانيونس إلى منزل عائلته وأبلغتهم بأنه أُدخل إلى مستشفى ناصر لتدهور حالته الصحية.

ووفقًا للإفادة التي تلقتها الهيئة من المواطن الطبجي، يَدّعي فيها أنه وخلال التحقيق معه تعرض إلى الضرب بعصا على ساعديه، وتم شبحه من خلال تقييد يديه وكتفيه لفترة طويلة بواسطة حبل معلق في سقف الغرفة، ولم يسمحوا له أثناءها بالراحة أو تناول مياه للشرب، وعلى إثر ذلك ساءت حالته الصحية، ونُقل إلى المستشفى، لتدهور وضعه الصحي.

وحسب إفادة المواطن، فإن وكيل وزارة الداخلية في قطاع غزة زاره حيث يتواجد في مستشفى ناصر، وأبلغه باحتجاز عدد من أفراد المباحث ممن كان لهم علاقة باستجوابه، وأنه سيتم عرضهم على القضاء العسكري.

وأشارت الهيئة إلى أنها حاولت التواصل مرارًا مع الأجهزة الأمنية للتأكد من ذلك إلا أنه لم يتم الرد حتى ساعة صدور هذا البيان.