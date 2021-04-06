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تليسكوب هابل يقنص مشهدا مذهلا لـ"نسر كوني" ... فيديو

الخميس 08 أبريل 2021 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
تليسكوب هابل يقنص مشهدا مذهلا لـ"نسر كوني" ... فيديو



وكالات/سما/

التقط تليسكوب "هابل" التابع لوكالة "ناسا" مشهدا مثيرا جدا لا يمكن مشاهدته بواسطة التليسكوبات الأرضية بسبب بعده عن مجرتنا.

شارك فريق العمل المشرف على عمل تليسكوب "هابل" الفضائي بصفحته في "تويتر" تغريدة تضمنت مشاهد رائعة التقطها التلسكوب الفضائي.


ويظهر في الفيديو المنشور نجمان لامعان ضمن إطار يبدو للوهلة الأولى مشابها وبشكل غريب جدا لطائر نسر مع أعين لامعة وغاضبة تنظر باتجاه كوكب الأرض، في مشهد رائع قنصته عدسات التليسكوب على بعد مليارات السنين الضوئية.


وجاء في التغريدة التي رافقت المنشور: "اكتشف هابل زوجًا من النجوم المزيفة على بعد حوالي 10 مليارات سنة ضوئية".

وأضاف المنشور: "إنها (النجوم) قريبة جدا من بعضها لدرجة أنها تبدو كجسم واحد للتليسكوبات الأرضية، ولكن فوق الغلاف الجوي الغامض للأرض، يستطيع هابل التمييز بين النجمين".

وبحسب "ناسا" يعتقد الباحثون أن النجمين الزائفين أو (الكوازرات) قريبين جدا من بعضهما البعض لأنهما يقعان في قلب مجرتين مدمجتين.


وتنتشر النجوم الزائفة في جميع أنحاء الكون وكانت أكثر وفرة منذ 10 مليارات سنة. حيث كان هناك الكثير من عمليات اندماج المجرات التي كانت تغذي الثقوب السوداء.


وافترض علماء الفلك أنه في تلك الحقبة من حياة الكون، يجب أن يكون هناك العديد من النجوم الزائفة المزدوجة.

#تليسكوب هابل #نسر كوني #التليسكوبات الارضية #تويتر #النجوم

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