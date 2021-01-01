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قائمة انتخابية​​​​​​​ تتساءل: لماذا يتم تقديم طلب الاعتراض من حركة فتح في اللحظات الأخيرة؟

الخميس 08 أبريل 2021 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائمة انتخابية​​​​​​​ تتساءل: لماذا يتم تقديم طلب الاعتراض من حركة فتح في اللحظات الأخيرة؟



غزة / سما /

قال الدكتور بسام القواسمي منسق قائمة "تجمع الكل الفلسطيني" والتي ستخوض انتخابات المجلس التشريعي الشهر القادم، ان ممثل عن قائمة فتح الانتخابية، تقدم باعتراضين لمرشحين من قائمة "تجمع الكل الفلسطيني" والتي تحمل الرقم 7، لدى لجنة الانتخابات المركزية في اللحظة الأخيرة من دوام اللجنة هذا اليوم".

وأضاف القواسمي:"طلب الكثيرين منا تقديم اعتراضات ضد ترشح اعضاء وشخصيات سيشاركوا في الانتخابات ضمن قوائم، لا تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالترشح للمجلس التشريعي، وخاصة موضوع الاستقالة من الوظيفة الحالية التي لا زالوا على رأس عملهم فيها".

وتابع:"برغم ما يحدث، نأمل بأن تسير العملية الديمقراطية بسلاسة وبعيداً عن التجريح والتشكيك، وان تحدث الانتخابات في موعدها المعلن".

وقال:" ونتسائل هنا، لماذا في اللحظات الأخيرة يتم تقديم طلب الاعتراض من حركة فتح".

#بسام القواسمي #قائمة تجمع الكل الفلسطيني #الانتخابات الفلسطينية #المجلس التشريعي

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