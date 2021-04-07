  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

وزير جزائري سابق يشارك في مسلسل رمضاني

الخميس 08 أبريل 2021 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير جزائري سابق يشارك في مسلسل رمضاني



الجزائر/سما/

كشفت تقارير جزائرية، اليوم الخميس، أن وزيرا سابقا في الحكومة الجزائرية يشارك بالتمثيل في أحد مسلسلات شهر رمضان للعام الجاري.

يشارك كاتب الدولة السابق في الحكومة الجزائرية، يوسف سحيري، في لقطات خاصة بمسلسل "الأيام"، المنتظر عرضه خلال رمضان 2021، وتشاركه البطولة الفنانة كنزة مرسلي، بحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية.


وسيظهر الوزير السابق الذي تولى وزارته منذ يناير/ كانون الثاني 2020 حتى فبراير/ شباط الماضي بهيئة مختلفة في أحداث المسلسل، إذ صبغ شعره باللون الأصفر.
وكان سحيري (36 عاما) قد صرح أن مسؤوليته السياسية منعته من المشاركة في أعمال سينمائية خارج الجزائر، كما أوضح أنه تلقى عروضا في هذا المجال وامتنع عن المشاركة فيها.

وتخرج سحيري في المعهد العالي لفنون العرض والسمعي البصري، وبدأ ممارسة المسرح في التاسعة من عمره.


وأقيل يوسف سحيري في شهر فبراير الماضي، ضمن إطار الإصلاحات والتغييرات التي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

الأكثر قراءة اليوم

“عداء قديم” بين الملك عبد الله والأمير حمزة فاقمه السخط العام.. والقصة لم تنته بعد

صورة كبيرة "مهينة" لصدام حسين في مجلس عزاء القاضي الذي حاكمه.. صور

شاهد: رئيس وزراء اثيوبيا ينشر فيديو غريبا و السيسي يذكرها بـ3 حروب ضمنها حرب العراق

الداخلية بغزة تكشف عن موعد التقييم الجديد للحالة الوبائية

انخفاض في سعر صرف الدولار

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

معروف يوضح : هل سيتم تخفيف ام تشديد الاجراءات الحالية لمواجهة تفشي كورونا ؟

الأخبار الرئيسية

الخارجية الامريكية تكشف موقف الكونغرس من استئناف المساعدات للفلسطينيين والاونروا

الرئاسة: الإدارة الأمريكية تتحرك ببطء.. والقضية الفلسطينية ليست من أولوياتها!

صحة غزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية واللقاح: كافة الخيارات مطروحة وسنذهب للإغلاق في هذه الحالة

إسرائيل لمدعية الجنائية الدولية "بنسودا": لا صلاحية لديك للتحقيق مع جيشنا ولا تعاون معك

سفينة

بعد ضرب السفينة الإيرانية.. صحيفة عبرية تتساءل: منذ متى تكشف إسرائيل عمل قواتها الخاصة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية