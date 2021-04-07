وزير جزائري سابق يشارك في مسلسل رمضاني

الجزائر/سما/

كشفت تقارير جزائرية، اليوم الخميس، أن وزيرا سابقا في الحكومة الجزائرية يشارك بالتمثيل في أحد مسلسلات شهر رمضان للعام الجاري.

يشارك كاتب الدولة السابق في الحكومة الجزائرية، يوسف سحيري، في لقطات خاصة بمسلسل "الأيام"، المنتظر عرضه خلال رمضان 2021، وتشاركه البطولة الفنانة كنزة مرسلي، بحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية.



وسيظهر الوزير السابق الذي تولى وزارته منذ يناير/ كانون الثاني 2020 حتى فبراير/ شباط الماضي بهيئة مختلفة في أحداث المسلسل، إذ صبغ شعره باللون الأصفر.

وكان سحيري (36 عاما) قد صرح أن مسؤوليته السياسية منعته من المشاركة في أعمال سينمائية خارج الجزائر، كما أوضح أنه تلقى عروضا في هذا المجال وامتنع عن المشاركة فيها.

من أروقة الحكومة إلى كواليس التصوير.. وزير جزائري سابق بطل مسلسل رمضاني#الجزائر#عينك_على_العالم pic.twitter.com/vIoKB9ZxST — العين الإخبارية (@alain_4u) April 7, 2021

وتخرج سحيري في المعهد العالي لفنون العرض والسمعي البصري، وبدأ ممارسة المسرح في التاسعة من عمره.



وأقيل يوسف سحيري في شهر فبراير الماضي، ضمن إطار الإصلاحات والتغييرات التي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.