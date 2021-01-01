رامزجلال يكشف عن اسم برنامجه في رمضان..صورة

وكالات/سما/

كشف الفنان المصري رامز جلال، عن اسم برنامجه الجديد، الذي ينتمي إلى نوعية المقالب والكاميرا الخفية.



ويحمل البرنامج اسم "رامز عقله طار"، حيث تصدر محرك البحث الشهير "غوغل" خلال الساعات الماضية، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظل قطاع كبير من الجمهور يبحث عن تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد في شهر رمضان 2021.

وعن تفاصيل برنامج "رامز عقله طار" في رمضان 2021، انتهى الفنان رامز جلال من تصوير برنامجه هذا العام في المملكة العربية السعودية لأول مرة، حيث يأتي ذلك تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

أما عن تفاصيل البرنامج فتأتي طبيعة المقلب، أنه يدور داخل ملهى للألعاب ويتم إقناع الضيوف بالتصوير داخله، وبعد ذلك يبدأ المقلب والذي ينتهي بظهور رامز جلال، ويعتمد رامز خلال العام الجاري على فريق عمل برنامجه السابق باختلاف مخرج عمل البرنامج الذي جرى تغييره ذلك العام.

ومن المقرر أن يستضيف رامز عددا من نجوم الفن والكرة، أبرزهم سمية الخشاب أحمد سعد، ويزو، ريهام حجاج، وملك قورة، وعدد من لاعبي الكرة بينهم أفشة، جنش، مروان محسن، أشرف بن شرقي، فرجاني ساسي، ومحمد هاني.





