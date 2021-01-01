  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

رامزجلال يكشف عن اسم برنامجه في رمضان..صورة

الخميس 08 أبريل 2021 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
رامزجلال يكشف عن اسم برنامجه في رمضان..صورة



وكالات/سما/

كشف الفنان المصري رامز جلال، عن اسم برنامجه الجديد، الذي ينتمي إلى نوعية المقالب والكاميرا الخفية.


ويحمل البرنامج اسم "رامز عقله طار"، حيث تصدر محرك البحث الشهير "غوغل" خلال الساعات الماضية، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظل قطاع كبير من الجمهور يبحث عن تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد في شهر رمضان 2021.

وعن تفاصيل برنامج "رامز عقله طار" في رمضان 2021، انتهى الفنان رامز جلال من تصوير برنامجه هذا العام في المملكة العربية السعودية لأول مرة، حيث يأتي ذلك تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

أما عن تفاصيل البرنامج فتأتي طبيعة المقلب، أنه يدور داخل ملهى للألعاب ويتم إقناع الضيوف بالتصوير داخله، وبعد ذلك يبدأ المقلب والذي ينتهي بظهور رامز جلال، ويعتمد رامز خلال العام الجاري على فريق عمل برنامجه السابق باختلاف مخرج عمل البرنامج الذي جرى تغييره ذلك العام.

ومن المقرر أن يستضيف رامز عددا من نجوم الفن والكرة، أبرزهم سمية الخشاب أحمد سعد، ويزو، ريهام حجاج، وملك قورة، وعدد من لاعبي الكرة بينهم أفشة، جنش، مروان محسن، أشرف بن شرقي، فرجاني ساسي، ومحمد هاني.



#رامز جلال #غوغل #رامز طار عقله #مواقع التواصل الاجتماعي #رمضان2021 #تركي ال الشيخ #السعودية

الأكثر قراءة اليوم

“عداء قديم” بين الملك عبد الله والأمير حمزة فاقمه السخط العام.. والقصة لم تنته بعد

صورة كبيرة "مهينة" لصدام حسين في مجلس عزاء القاضي الذي حاكمه.. صور

شاهد: رئيس وزراء اثيوبيا ينشر فيديو غريبا و السيسي يذكرها بـ3 حروب ضمنها حرب العراق

الداخلية بغزة تكشف عن موعد التقييم الجديد للحالة الوبائية

انخفاض في سعر صرف الدولار

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

معروف يوضح : هل سيتم تخفيف ام تشديد الاجراءات الحالية لمواجهة تفشي كورونا ؟

الأخبار الرئيسية

الخارجية الامريكية تكشف موقف الكونغرس من استئناف المساعدات للفلسطينيين والاونروا

الرئاسة: الإدارة الأمريكية تتحرك ببطء.. والقضية الفلسطينية ليست من أولوياتها!

صحة غزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية واللقاح: كافة الخيارات مطروحة وسنذهب للإغلاق في هذه الحالة

إسرائيل لمدعية الجنائية الدولية "بنسودا": لا صلاحية لديك للتحقيق مع جيشنا ولا تعاون معك

سفينة

بعد ضرب السفينة الإيرانية.. صحيفة عبرية تتساءل: منذ متى تكشف إسرائيل عمل قواتها الخاصة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية