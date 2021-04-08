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الرئيس التونسي ينطلق غدا في أول زيارة له إلى مصر

الخميس 08 أبريل 2021 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس التونسي ينطلق غدا في أول زيارة له إلى مصر



تونس/سما/

يبدأ الرئيس التونسي قيس سعيد غدا الجمعة أول زيارة له إلى مصر، وذلك بدعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته عبر صفحتها في "فيسبوك" اليوم الخميس إن هذه الزيارة ستستمر حتى 11 أبريل.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة "تندرج في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، فضلا عن إرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر بما يلبي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء".

بدعوة من أخيه الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، يؤدي رئيس الجمهورية قيس سعيّد زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية وذلك...

Posted by ‎Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‎ on Thursday, April 8, 2021


وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه على المستوى التجاري، بلغت صادرات تونس إلى مصر عام 2019 قرابة 60 مليون دولار، في حين سجلت الواردات ما يناهز 500 مليون دولار.

وأضاف أن الاستثمارات المصرية في تونس بلغت حوالي 2,5 مليون دولار، والاستثمارات التونسية في مصر بلغ حجمها قرابة 35 مليون دولار بنهاية عام 2019، وهي استثمارات تنشط في جملة من القطاعات على غرار قطاع الخدمات والسياحة والصناعات الغذائية والاتصالات وغيرها.

#مصر #قيس سعيد #تونس مصر #قيس سعيد مصر #عبد الفتاح السيسي

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