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تحرك ضد الفنان محمد رمضان بعد رمي الدولارات في حمام السباحة

الخميس 08 أبريل 2021 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحرك ضد الفنان محمد رمضان بعد رمي الدولارات في حمام السباحة



القاهرة/سما/

أعلن أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية أحمد مهران، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان.


وأوضح مهران، في منشور له على صفحته في الموقع ، أن "سبب البلاغ هو تعمد محمد رمضان إهانة القضاء المصري والتعليق على أحكامه، من خلال فيديو يسخر فيه من الأحكام القضائية وتحريض المواطنين على عدم احترامها"، على حد قوله.

وذكر مجدي حلمي محامي الطيار أشرف أبو اليسر: وإن كان هو بيرمي دولارات ومش همه.. ينفذ الحكم ويدفع الـ6 ملايين جنيه.

كما شرح أن أشرف أبو اليسر، تعرض لأزمات صحية كبيرة، منذ أزمته رمضان، في شهر أكتوبر عام 2019، حيث إنه أصيب بمضاعفات في القلب، ومشاكل في الظهر وانزلاق غضروفي، ما جعله يتردد كل فترة على المستشفيات وذلك بعدما توقف عن ممارسة العمل طوال العمر.

وتابع أن أبو اليسر حاليا، يخضع للعلاج وملاحظة الأطباء بعد إصابته بمشاكل في القلب، منذ أسبوعين تقريبا، حيث دخل على إثرها العناية المركزة، بأحد المستشفيات.

جدير بالذكر أن قررت المحكمة بإلزام الفنان محمد رمضان، بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر.

#محمد رمضان #رمي الدولارات #حمام السباحة

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