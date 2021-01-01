  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

تعرف على أطول وأقصر ساعات الصيام في رمضان بمختلف الدول

الخميس 08 أبريل 2021 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على أطول وأقصر ساعات الصيام في رمضان بمختلف الدول



وكالات/سما/

يسجل في الجزائر رمضان هذا العام أطول ساعات الصيام في العالم العربي بحوالي 14 ساعة و39 دقيقة في أول يوم رمضان، و15 ساعة و50 دقيقة في آخر يوم، وكذلك تونس المجاورة.

ولفتت صحيفة "الشروق" الجزائرية في تقرير بالخصوص إلى تفاوت "ساعات الصيام من دولة لأخرى حسب الموقع الجغرافي، حيث إن الدول القريبة من شمال الكرة الأرضية تطول فيها ساعات الصيام بينما تنخفض كلما توجهنا نحو القطب الجنوبي".



-
وتبعا لذلك، تسجل في جزر القمر، أقصر ساعات الصيام في العالم العربي، حيث "ستكون ساعات الصيام في العاصمة موروني حوالي 13 ساعة و12 دقيقة في أول يوم رمضان، و12 ساعة و59 دقيقة في آخر يوم رمضان".



 

--

يشار في هذا الصدد إلى أن وجود دول "يصل عدد ساعات صيامها إلى 20 ساعة، بينما دول أخرى تصوم 12 ساعة، رغم أن معدل ساعات الصيام في أغلب الدول

العربية يتراوح ما بين 14 و15 ساعة".



---
وفي روسيا، على سبيل المثال، "يصل عدد ساعات الصيام داخل مدينة مورمانسك الواقعة على الساحل الشرقي الصخري لخليج كولا إلى 20 ساعة و45 دقيقة".



----
كما يصل عدد ساعات صيام رمضان هذا العام في فنلندا إلى 23 ساعة و5 دقائق، وهي "تحتل المرتبة الأطول من حيث عدد ساعات الصيام عالميا وداخل القارة الأوروبية ويتشارك معها ذلك الدول الإسكندنافية الأخرى مثل النرويج والسويد".

#رمضان #أطول ساعات الصيام في الدول #الجزائر #تونس

الأكثر قراءة اليوم

“عداء قديم” بين الملك عبد الله والأمير حمزة فاقمه السخط العام.. والقصة لم تنته بعد

صورة كبيرة "مهينة" لصدام حسين في مجلس عزاء القاضي الذي حاكمه.. صور

شاهد: رئيس وزراء اثيوبيا ينشر فيديو غريبا و السيسي يذكرها بـ3 حروب ضمنها حرب العراق

الداخلية بغزة تكشف عن موعد التقييم الجديد للحالة الوبائية

انخفاض في سعر صرف الدولار

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

معروف يوضح : هل سيتم تخفيف ام تشديد الاجراءات الحالية لمواجهة تفشي كورونا ؟

الأخبار الرئيسية

الخارجية الامريكية تكشف موقف الكونغرس من استئناف المساعدات للفلسطينيين والاونروا

الرئاسة: الإدارة الأمريكية تتحرك ببطء.. والقضية الفلسطينية ليست من أولوياتها!

صحة غزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية واللقاح: كافة الخيارات مطروحة وسنذهب للإغلاق في هذه الحالة

إسرائيل لمدعية الجنائية الدولية "بنسودا": لا صلاحية لديك للتحقيق مع جيشنا ولا تعاون معك

سفينة

بعد ضرب السفينة الإيرانية.. صحيفة عبرية تتساءل: منذ متى تكشف إسرائيل عمل قواتها الخاصة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية