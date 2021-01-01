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دولة عربية فقيرة حصة أفرادها من احتياطي الذهب الأعلى في العالم العربي!

الخميس 08 أبريل 2021 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
دولة عربية فقيرة حصة أفرادها من احتياطي الذهب الأعلى في العالم العربي!



الرياض/سما/

نشر مجلس الذهب العالمي تقريره الشهري لقائمة الدول الـ100 الأكثر حيازة للذهب ضمن أصولها الاحتياطية، وتصدرت السعودية الدول العربية باحتياطيات المعدن النفيس.

ووفقا للتقرير تمتلك السعودية 323.1 طن من الذهب، يليها في المرتبة الثانية لبنان باحتياطي يبلغ 286.8 طن، ومن ثم الجزائر، التي تمتلك احتياطيات بواقع 173.6 طن.

وهذا الترتيب لأكبر الدول العربية المالكة للذهب، لكن ماذا عن ترتيب الدول العربية من حيث نصيب الفرد من احتياطيات البلد من الذهب؟

بعد احتساب حصة الفرد الواحد من احتياطيات الذهب، يظهر أن المواطن اللبناني يتصدر أقرانه من الدول العربية بهذا المؤشر، إذ تبلغ حصة اللبناني 1.35 أونصة ذهب (وزن أونصة الذهب = 31.10 غرام).

فيما تبلغ حصة المواطن القطري 0.64 أونصة، أما المواطن الكويتي 0.60 أونصة، بينما تبلغ حصة المواطن السعودي 0.30 أونصة.

وفيما يلي ترتيب الدول العربية من حيث نصيب الفرد من احتياطي البلد من الذهب:



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#السعودية #الرياض #الجزائر #الدول العربية
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