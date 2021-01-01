"تزوجني مع إخوته".. أغرب قصة طلاق في العراق

بغداد/سما/

نقل مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، عن باحثة اجتماعية أغرب قصة طلاق صادفتها عندما وجدت امرأة نفسها أمام زواج جماعي.



وقالت الباحثة الاجتماعية وئام حاتم في تصريح بثه الموقع الرسمي للمجلس: "في يوم ما مرت على أنظاري دعوى طلاق أعتبرها من أغرب الحالات التي تنسبت لأكون باحثة ‏فيها".

وأضافت: "في مطلع الحديث مع الزوجة للسؤال عن سبب الطلاق كانت الإجابة صادمة، حيث أبلغتني بأن زوجها أخبرها بأنه تزوجها ليس لنفسه فقط، وإنما لإخوته، ‏فصعقت عندما سمعت ذلك".

وتابعت الباحثة نقلا عن الزوجة: "تم إعطاؤها شرابا مخدرا، ولم تعرف ماذا حدث لها، ‏إلى أن استيقظت صباحا ووجدت شقيق زوجها في فراشها".

وبحسب الباحثة، فإن "الزوجة منعت من ‏استخدام الهاتف النقال وحبست في الغرفة، حيث تكررت الحادثة لأيام أخرى حتى وصل أهلها إليها وطلبت الطلاق".