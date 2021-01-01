  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مكتب رئيس الوزراء يختتم فعاليات مؤتمر "كوفيد-19: حالة فلسطين التحديات والمواجهة"

الخميس 08 أبريل 2021 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكتب رئيس الوزراء يختتم فعاليات مؤتمر "كوفيد-19: حالة فلسطين التحديات والمواجهة"



رام الله / سما /

 اختتم مكتب رئيس الوزراء، اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر "كوفيد-19: حالة فلسطين التحديات والمواجهة"، والذي جاء على مدار يومين، بمشاركة رئيس الوزراء محمد اشتية، وعدد من الوزراء، ومشاركين من المؤسسات الرسمية والهيئات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاعات الصحية، والتعليمية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، والإعلامية.

قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد شاكر خليل: "إن المشاركين في المؤتمر عملوا على تقييم مرحلة كورونا، لا سيما تحديد نقاط القوة والضعف والعبر المستفادة من التجربة العالمية مع الجائحة بشكل عام والتجربة الفلسطينية بشكل خاص، ودور وجهود مؤسسات المجتمع المحلي المبذولة لمواجهة الجائحة، وبحثوا موضوع الاستدامة في الأمور الإيجابية التي تحققت خلال فترة الجائحة، وكيفية التعامل معها وتطويرها مستقبلاً في مرحلة ما بعد الكورونا".

وأضاف خليل: "المؤتمر سلط الضوء على أبرز التحديات والجهود المحلية والإجراءات المتبعة للنهوض بجميع القطاعات، بما يجعلهم أكثر تطوراً ومواكبةً لأحدث وآخر المستجدات التي يتوصل لها العالم لمواجهة وباء كوفيد 19 على الصعيد الصحي والاقتصادي والأمني والاجتماعي والتعليمي والإعلامي، وتطبيقها بما يتناسب واحتياجات المجتمع الفلسطيني لمواجهة هذه الجائحة".

وتابع مستشار رئيس الوزراء: "سيتم وضع توصيات المؤتمر على طاولة مجلس الوزراء من اجل تحويلها الى سياسيات تستفيد منها الحكومة".

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

“عداء قديم” بين الملك عبد الله والأمير حمزة فاقمه السخط العام.. والقصة لم تنته بعد

صورة كبيرة "مهينة" لصدام حسين في مجلس عزاء القاضي الذي حاكمه.. صور

شاهد: رئيس وزراء اثيوبيا ينشر فيديو غريبا و السيسي يذكرها بـ3 حروب ضمنها حرب العراق

الداخلية بغزة تكشف عن موعد التقييم الجديد للحالة الوبائية

انخفاض في سعر صرف الدولار

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

معروف يوضح : هل سيتم تخفيف ام تشديد الاجراءات الحالية لمواجهة تفشي كورونا ؟

الأخبار الرئيسية

صحة غزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية واللقاح: كافة الخيارات مطروحة وسنذهب للإغلاق في هذه الحالة

إسرائيل لمدعية الجنائية الدولية "بنسودا": لا صلاحية لديك للتحقيق مع جيشنا ولا تعاون معك

سفينة

بعد ضرب السفينة الإيرانية.. صحيفة عبرية تتساءل: منذ متى تكشف إسرائيل عمل قواتها الخاصة؟

رئيس الوزراء يتحدث عن الانتخابات ومحكمة لاهاي: "لم تسمح إسرائيل حتى الآن بإنشاء محطات انتخابية"

إعلام اسرائيلي يكشف موعد إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية