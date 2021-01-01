مكتب رئيس الوزراء يختتم فعاليات مؤتمر "كوفيد-19: حالة فلسطين التحديات والمواجهة"

رام الله / سما /

اختتم مكتب رئيس الوزراء، اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر "كوفيد-19: حالة فلسطين التحديات والمواجهة"، والذي جاء على مدار يومين، بمشاركة رئيس الوزراء محمد اشتية، وعدد من الوزراء، ومشاركين من المؤسسات الرسمية والهيئات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاعات الصحية، والتعليمية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، والإعلامية.

قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد شاكر خليل: "إن المشاركين في المؤتمر عملوا على تقييم مرحلة كورونا، لا سيما تحديد نقاط القوة والضعف والعبر المستفادة من التجربة العالمية مع الجائحة بشكل عام والتجربة الفلسطينية بشكل خاص، ودور وجهود مؤسسات المجتمع المحلي المبذولة لمواجهة الجائحة، وبحثوا موضوع الاستدامة في الأمور الإيجابية التي تحققت خلال فترة الجائحة، وكيفية التعامل معها وتطويرها مستقبلاً في مرحلة ما بعد الكورونا".

وأضاف خليل: "المؤتمر سلط الضوء على أبرز التحديات والجهود المحلية والإجراءات المتبعة للنهوض بجميع القطاعات، بما يجعلهم أكثر تطوراً ومواكبةً لأحدث وآخر المستجدات التي يتوصل لها العالم لمواجهة وباء كوفيد 19 على الصعيد الصحي والاقتصادي والأمني والاجتماعي والتعليمي والإعلامي، وتطبيقها بما يتناسب واحتياجات المجتمع الفلسطيني لمواجهة هذه الجائحة".

وتابع مستشار رئيس الوزراء: "سيتم وضع توصيات المؤتمر على طاولة مجلس الوزراء من اجل تحويلها الى سياسيات تستفيد منها الحكومة".