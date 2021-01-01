القدس: الاحتلال يعرقل وقفة تضامنية مع المهددة منازلهم بالإخلاء في حي الشيخ جراح

القدس المحتلة / سما /

عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، وقفة تضامنية مع الأهالي المهددة منازلهم بالإخلاء في حي الشيخ جراح، بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال حاولت منع عشرات المشاركين من التظاهر أمام أحد المنازل المهدد أصحابها بالإخلاء لصالح جمعيات استيطانية، وطلبت من المشاركين مغادرة المكان.

ودعا المشاركون خلال الوقفة إلى دعم أهالي الشيخ جراح ومساندتهم، رافعين اللافتات المنددة بإخلاء الحي، وإلى حق المقدسيين في إثبات ملكيتهم للأرض.

وينفذ الأهالي اعتصاما أسبوعيا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس ضد سياسة الاستيطان والاستيلاء على المنازل.