  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خمسة أسرى يدخلون أعوامهم الـ 20 في سجون الاحتلال

الخميس 08 أبريل 2021 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
خمسة أسرى يدخلون أعوامهم الـ 20 في سجون الاحتلال



رام الله / سما /

 دخل خمسة أسرى، اليوم الخميس، أعوامهم الـ 20 جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ اعتقالهم عام 2002.

وقال نادي الأسير في بيان له، إن الأسير مهند الشيخ إبراهيم (42 عاما) من بلدة كفر راعي في جنين، دخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال، حيث اعتقل عام 2002، وهو محكوم بالسجن مدة 24 عاما.

وأضاف أن الأسير ابراهيم تعرض عقب اعتقاله لتحقيق قاسٍ وطويل، كما فقد والديه وشقيقه خلال سنوات أسره، وحرمه الاحتلال من وداعهم، كما المئات من الأسرى.

وأوضح أن الأسير ابراهيم يعتبر من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال، حيث تمكّن من استكمال دراسة الماجستير وحفظ القرآن الكريم، علما أنه حصل على البكالوريوس قبل اعتقاله من جامعة بيرزيت، ويقبع حاليا في سجن "هداريم".

كما دخل الأسير فادي أبو علي من بلدة سيلة الظهر في جنين عامه الـ20 والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2002، حيث تعرض لتحقيقٍ قاس، وحكم عليه الاحتلال بالسجن 20 عاما، وفقد والده خلال الاعتقال، كما يواصل الاحتلال حرمان شقيقه من زيارته منذ تسعة أعوام.

وتمكّن خلال سنوات أسره من استكمال دراسته، وحصل على شهادة الماجستير، ويقبع حاليا في سجن "النقب".

ودخل الأسير حسان عويس من مخيم جنين عامه الـ20 في سجون الاحتلال، حيث اعتقل عام 2002، وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن مدى الحياة، وهو شقيق الأسير عبد الكريم عويس، والشهيد سامر الذي ارتقى في العام ذاته، كما هدم الاحتلال منزله.

تمكن حسان من استكمال دراسته والحصول على البكالوريوس، والآن على وشك الحصول على درجة الماجستير، ويقبع حاليا في سجن "جلبوع".

ودخل الأسير محمد غازي يدك (45 عاما) من نابلس، عامه الـ20 في سجون الاحتلال، منذ اعتقاله عام 2002.

وتعرض الأسير لتحقيق قاسٍ، وحكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد و40 عامًا، وفقد والده خلال سنوات اعتقاله.

تمكّن على مدار السنوات الماضية من إصدار عدة إنتاجات معرفية، وحصل على البكالوريوس والماجستير، وهو الآن عضو في الهيئة العليا لتعليم الأسرى داخل السجون، ويقبع في سجن "جلبوع".

كما دخل الأسير محمد عبد الوهاب طبيلة (46 عاماً) من نابلس، عامه العشرين والأخير في سجون الاحتلال وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 2002، ويقبع حالياً في سجن "النقب"

وخلال سنوات اعتقاله فقد والدته وأحد أشقائه، وحرمه الاحتلال كمئات الأسرى من وداعهما.

للأسير طبيلة شقيق آخر في سجون الاحتلال هو أحمد معتقل منذ عام 2003، وهو محكوم بالسّجن 27 عاماً

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

“عداء قديم” بين الملك عبد الله والأمير حمزة فاقمه السخط العام.. والقصة لم تنته بعد

صورة كبيرة "مهينة" لصدام حسين في مجلس عزاء القاضي الذي حاكمه.. صور

شاهد: رئيس وزراء اثيوبيا ينشر فيديو غريبا و السيسي يذكرها بـ3 حروب ضمنها حرب العراق

الداخلية بغزة تكشف عن موعد التقييم الجديد للحالة الوبائية

انخفاض في سعر صرف الدولار

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

معروف يوضح : هل سيتم تخفيف ام تشديد الاجراءات الحالية لمواجهة تفشي كورونا ؟

الأخبار الرئيسية

صحة غزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية واللقاح: كافة الخيارات مطروحة وسنذهب للإغلاق في هذه الحالة

إسرائيل لمدعية الجنائية الدولية "بنسودا": لا صلاحية لديك للتحقيق مع جيشنا ولا تعاون معك

سفينة

بعد ضرب السفينة الإيرانية.. صحيفة عبرية تتساءل: منذ متى تكشف إسرائيل عمل قواتها الخاصة؟

رئيس الوزراء يتحدث عن الانتخابات ومحكمة لاهاي: "لم تسمح إسرائيل حتى الآن بإنشاء محطات انتخابية"

إعلام اسرائيلي يكشف موعد إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية