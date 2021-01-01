صحة غزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية واللقاح: كافة الخيارات مطروحة وسنذهب للإغلاق في هذه الحالة

غزة / سما /

أكد مدير عام مجمع الشفاء الطبي بغزة محمد أبو سلمية، على أن الحالة الوبائية في الوقت الحالي تحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل الخروج من مرحلة الخطر، مؤكدًا على أن وزارة الصحة على أهبة الاستعداد للتعامل مع مختلف الحالات.

وأشار في تصريح صحفي مساء الخميس، إلى أن هناك أكثر من 600 مريض يزورون مراكز الفرز التنفسي جراء الانفتاح الكبير والطفرات ودعم التزام المجتمع بإجراءات السلامة والوقاية.

وشدد على أن التطعيمات في قطاع غزة آمنة ولا خوف منها أبدًا، منوهًا إلى الطواقم الصحية متماسكة وتقدم الرعاية الطبية لجميع المرضى وجرى افتتاح أسرة إضافية لاستيعاب أعداد أكبر من الصابين.

وأفاد بأن كافة الخيارات مطروحة وفي حال أصبح العبء كبير على المنظومة الصحية وأصبح هناك خطر عليها وسنذهب إلى إغلاقات وإجراءات أكبر وأوسع.

وأوضح أن ما يهدم المنظومة الصحية في العالم ككل هو قدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة، واليوم وصلنا إلى 243 حالة بعدما كنا نتحدث عن 180 قبل أسبوع.