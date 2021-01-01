  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحة غزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية واللقاح: كافة الخيارات مطروحة وسنذهب للإغلاق في هذه الحالة

الخميس 08 أبريل 2021 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية واللقاح: كافة الخيارات مطروحة وسنذهب للإغلاق في هذه الحالة



غزة / سما /

أكد مدير عام مجمع الشفاء الطبي بغزة محمد أبو سلمية، على أن الحالة الوبائية في الوقت الحالي تحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل الخروج من مرحلة الخطر، مؤكدًا على أن وزارة الصحة على أهبة الاستعداد للتعامل مع مختلف الحالات.

وأشار في تصريح صحفي مساء الخميس، إلى أن هناك أكثر من 600 مريض يزورون مراكز الفرز التنفسي جراء الانفتاح الكبير والطفرات ودعم التزام المجتمع بإجراءات السلامة والوقاية.

وشدد على أن التطعيمات في قطاع غزة آمنة ولا خوف منها أبدًا، منوهًا إلى الطواقم الصحية متماسكة وتقدم الرعاية الطبية لجميع المرضى وجرى افتتاح أسرة إضافية لاستيعاب أعداد أكبر من الصابين.

وأفاد بأن كافة الخيارات مطروحة وفي حال أصبح العبء كبير على المنظومة الصحية وأصبح هناك خطر عليها وسنذهب إلى إغلاقات وإجراءات أكبر وأوسع.

وأوضح أن ما يهدم المنظومة الصحية في العالم ككل هو قدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة، واليوم وصلنا إلى 243 حالة بعدما كنا نتحدث عن 180 قبل أسبوع.

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #كورونا في غزة #اصابات كورونا

الأكثر قراءة اليوم

“عداء قديم” بين الملك عبد الله والأمير حمزة فاقمه السخط العام.. والقصة لم تنته بعد

صورة كبيرة "مهينة" لصدام حسين في مجلس عزاء القاضي الذي حاكمه.. صور

شاهد: رئيس وزراء اثيوبيا ينشر فيديو غريبا و السيسي يذكرها بـ3 حروب ضمنها حرب العراق

الداخلية بغزة تكشف عن موعد التقييم الجديد للحالة الوبائية

انخفاض في سعر صرف الدولار

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

معروف يوضح : هل سيتم تخفيف ام تشديد الاجراءات الحالية لمواجهة تفشي كورونا ؟

الأخبار الرئيسية

إسرائيل لمدعية الجنائية الدولية "بنسودا": لا صلاحية لديك للتحقيق مع جيشنا ولا تعاون معك

سفينة

بعد ضرب السفينة الإيرانية.. صحيفة عبرية تتساءل: منذ متى تكشف إسرائيل عمل قواتها الخاصة؟

رئيس الوزراء يتحدث عن الانتخابات ومحكمة لاهاي: "لم تسمح إسرائيل حتى الآن بإنشاء محطات انتخابية"

إعلام اسرائيلي يكشف موعد إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة

وزيرة الصحة : تسجيل 28 حالة وفاة، و2884 إصابة جديدة بـ"كورونا"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية