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إسرائيل لمدعية الجنائية الدولية "بنسودا": لا صلاحية لديك للتحقيق مع جيشنا ولا تعاون معك

الخميس 08 أبريل 2021 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل لمدعية الجنائية الدولية "بنسودا": لا صلاحية لديك للتحقيق مع جيشنا ولا تعاون معك



القدس المحتلة / سما /

قرر رئيس الوزارء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عدم التعاون مع تحقيق الجنائية الدولية بعد الاجتماع مع كبار الوزراء والمسؤولين قبل انقضاء مهلة يوم الجمعة للرد على خطاب إخطار من المحكمة.

وعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، مداولات حول شكل الرد على رسالة بنسودا، بمشاركة وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، ووزير التربية والتعليم، يوآف غالانت، ووزير الطاقة، يوفال شطاينيتس، والمستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، والمدعي العسكري، شارون افيك، ومسؤولين آخرين.

وتقرر في نهاية المداولات أن "توضح إسرائيل للمدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، أن ليس لديها صلاحيات للشروع في تحقيق ضد إسرائيل، التي لن تتعاون معها"، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وكانت الجنائية الدولية قد فتحت تحقيقا في مارس/ آذار المنصرم في "جرائم حرب" ضد إسرائيل في الضفة الغربية وغزة.

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكم المحكمة الجنائية الدولية، وشجب الإعلان عن إجراء تحقيق في جرائم مزعومة في الضفة الغربية وغزة باعتباره "جوهر معاداة السامية والنفاق".

#المحكمة الجنائية الدولية #اسرائيل الجنائية الدولية #اسرائيل بنسودا

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