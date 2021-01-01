تقرير: رئيس الموساد سيجري زيارة قريبة الى واشنطن لمناقشة الملف النووي الايراني

القدس المحتلة /سما/

افادت القناة الاسرائيلية (13) الاربعاء ان رئيس الموساد الاسرائيلي يوسي كوهين سيقوم خلال الايام القادمة بزيارة الى واشنطن لاجراء اجتماعات مع كبار المسؤولين في البيت الابيض ورؤساء الاجهزة الاستخباراتية في الولايات المتحدة.

الحديث يدور عن اول زيارة لشخصية اسرائيلية كبيرة الى واشنطن بعد دخول الرئيس بايدن الى البيت الابيض، حيث سيصل رئيس الموساد قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، واشارت القناة الى انه في اسرائيل يحاولون ان يحددوا لرئيس الموساد موعدا للاجتماع مع الرئيس جو بايدن.

ومن المتوقع ان يقوم كوهين باستعراض معلومات استخباراتية وادلة امام الامريكيين تشير الى استمرار الايرانيين بالكذب واخفاء معلومات بما يتعلق ببرنامجهم النووي خلال الاتفاق النووي السابق وحتى هذه الايام. وبموجب ذلك فان رئيس الموساد سيحاول اقناع المسؤولين الامريكيين بانه لا توجد حاجة لاتفاق جديد قريبا، وانما تشديد الاتفاق الاصلي.