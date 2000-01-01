  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

اسرائيل والامارات تشاركان الاسبوع القادم في اول مناورات عسكرية علنية مشتركة

الخميس 08 أبريل 2021 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل والامارات تشاركان الاسبوع القادم في اول مناورات عسكرية علنية مشتركة



القدس المحتلة /سما/

افادت القناة الاسرائيلية (12) اليوم ان اول تدريب عسكري علني بين اسرائيل والامارات سينطلق الاثنين القادم في اليونان، حيث يشارك لأول مرة بعد توقيع اتفاق السلام سلاح الجو الاسرائيلي الى جانب سلاح الجو الاماراتي بمناورات عسكرية بصورة علنية. 

وسيشارك في المناورات العسكرية INIOCHOS سلاح الجو الامريكي الذي وصل بالفعل الى اليونان قبل انطلاق التدريبات، اضافة الى طيارين من اسبانيا، سلوفانيا، كندا وقبرص. 

وذكرت القناة الاسرائيلية ان سلاح الجو الاسرائيلي سيشارك بالمناورات بمقاتلات من طراز 15-F و16-F، اما الامارات واليونان سيشاركون بمقاتلات من طراز 16-F والتي ستستخدمها الولايات المتحدة ايضا، اضافة الى استخدامها طائرات مسيرة من طراز 9-MQ اضافة الى طائرات تزويد وقود من طراز 135-KC. 

سلاح الجو الفرنسي سيستخدم مقاتلات من طراز رفائيل وميراج 2000، اما اسبانيا ستستخدم مقاتلات من طراز F-18، في حين ارسلت قبرص مروحيات من طراز ساعر، بينما الطواقم الكندية ستشارك دون طائرات. 

وسيتدرب المشاركون في المناورات على معارك جوية ضد بعضهم البعض، والسعي لتحقيق تفوق جوي مشترك، وسيتدربون على استهداف مواقع ارضية تشبه مطارات العدو. كما انهم سيتدربون على مهمات بحث وانقاذ، ومساعدة للقوات البرية والبحرية، تصوير وجمع معلومات استخباراتية. 

مناورات Iniochos تقام سنويا في شهر نيسان/ابريل ويعتبر سلاح الجو الاسرائيلي ضيفا دائما خلالها، لكن تواجد علني وكامل لسلاح الجو الاماراتي هو أمر جديد، وذلك بعد تحول العلاقات بين اسرائيل والامارات الى رسمية. وتنتهي المناورات في 22 نيسان/ابريل. 

#اسرائيل #الامارات #مناورة عسكرية #سلاح الجو

الأكثر قراءة اليوم

“عداء قديم” بين الملك عبد الله والأمير حمزة فاقمه السخط العام.. والقصة لم تنته بعد

صورة كبيرة "مهينة" لصدام حسين في مجلس عزاء القاضي الذي حاكمه.. صور

"حادثة خطيرة للغاية"...الإعلام العبري يكشف عن ضرب موقعاً لحماس الجمعة الماضية

صحيفة: خلافات بين أنصار مروان البرغوثي وناصر القدوة.. والعلاقات الباردة تطفو إلى السطح

شاهد: رئيس وزراء اثيوبيا ينشر فيديو غريبا و السيسي يذكرها بـ3 حروب ضمنها حرب العراق

انخفاض في سعر صرف الدولار

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأخبار الرئيسية

رئيس الوزراء يتحدث عن الانتخابات ومحكمة لاهاي: "لم تسمح إسرائيل حتى الآن بإنشاء محطات انتخابية"

إعلام اسرائيلي يكشف موعد إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة

وزيرة الصحة : تسجيل 28 حالة وفاة، و2884 إصابة جديدة بـ"كورونا"

اسرائيل غاضبة من قرار واشنطن استئناف مساعداتها للاونروا

الداخلية بغزة تكشف عن موعد التقييم الجديد للحالة الوبائية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية