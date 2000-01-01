اسرائيل والامارات تشاركان الاسبوع القادم في اول مناورات عسكرية علنية مشتركة

القدس المحتلة /سما/

افادت القناة الاسرائيلية (12) اليوم ان اول تدريب عسكري علني بين اسرائيل والامارات سينطلق الاثنين القادم في اليونان، حيث يشارك لأول مرة بعد توقيع اتفاق السلام سلاح الجو الاسرائيلي الى جانب سلاح الجو الاماراتي بمناورات عسكرية بصورة علنية.

وسيشارك في المناورات العسكرية INIOCHOS سلاح الجو الامريكي الذي وصل بالفعل الى اليونان قبل انطلاق التدريبات، اضافة الى طيارين من اسبانيا، سلوفانيا، كندا وقبرص.

وذكرت القناة الاسرائيلية ان سلاح الجو الاسرائيلي سيشارك بالمناورات بمقاتلات من طراز 15-F و16-F، اما الامارات واليونان سيشاركون بمقاتلات من طراز 16-F والتي ستستخدمها الولايات المتحدة ايضا، اضافة الى استخدامها طائرات مسيرة من طراز 9-MQ اضافة الى طائرات تزويد وقود من طراز 135-KC.

سلاح الجو الفرنسي سيستخدم مقاتلات من طراز رفائيل وميراج 2000، اما اسبانيا ستستخدم مقاتلات من طراز F-18، في حين ارسلت قبرص مروحيات من طراز ساعر، بينما الطواقم الكندية ستشارك دون طائرات.

وسيتدرب المشاركون في المناورات على معارك جوية ضد بعضهم البعض، والسعي لتحقيق تفوق جوي مشترك، وسيتدربون على استهداف مواقع ارضية تشبه مطارات العدو. كما انهم سيتدربون على مهمات بحث وانقاذ، ومساعدة للقوات البرية والبحرية، تصوير وجمع معلومات استخباراتية.

مناورات Iniochos تقام سنويا في شهر نيسان/ابريل ويعتبر سلاح الجو الاسرائيلي ضيفا دائما خلالها، لكن تواجد علني وكامل لسلاح الجو الاماراتي هو أمر جديد، وذلك بعد تحول العلاقات بين اسرائيل والامارات الى رسمية. وتنتهي المناورات في 22 نيسان/ابريل.