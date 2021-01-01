لجنة الانتخابات: اجتماع مع الفصائل الأسبوع المقبل بشأن القدس

رام الله /سما/

أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، أن اللجنة تسلمت ما لا يتجاوز خمسة اعتراضات وجرى الرد عليها وإعلام المعترض بالنتيجة، لافتاً إلى أن مرحلة تقديم الاعتراضات تنتهي اليوم، على أن يتم إعطاء الفرصة في 29 من نيسان/إبريل الجاري، أمام أي قائمة، إذا رغبت بالانسحاب.



وقال في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن الدعاية الانتخابية ستنطلق في 30 من الشهر الجاري، بالتزامن مع نشر القوائم النهائية وأسماء المرشحين، لتبدأ هذه القوائم بمخاطبة جماهيرها وحث الناخبين بالتصويت.



إلى ذلك أكد كحيل، بأن اللجنة لم تتلقَ حتى اللحظة رداً من الجانب الإسرائيلي سواءً سلباً أوايجاباُ بشأن إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، مشيراً إلى أنه سيتم دعوة كافة الفصائل الأسبوع المقبل لاجتماع للحديث بالخصوص.

