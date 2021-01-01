  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اتحاد الموظفين يعلق على قرار "أونروا" إيقاف عقود المئات من معلمي المياومة

الخميس 08 أبريل 2021 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الموظفين يعلق على قرار "أونروا" إيقاف عقود المئات من معلمي المياومة



غزة /سما/

قال محمود حمدان، رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين التابعة لـ (أونروا)، إن إقدام إدارة الوكالة على إيقاف عقود نحو 250 معلماً ومعلمة  للمواد التعليمية المهمة بمدارس (أونروا)، "خطوة غير مقبولة لا إداريا ولا تعليمياً ولا نقابياً".

وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): "نحن كاتحادات معلمين وقطاع معلمين نرفض قرار (أونروا) بإيقاف عقود معلمي المياومة، و"نؤكد وقوفنا بجانبهم لوقوع ظلم كبير عليهم باعتبارهم جزءاً كبيراً من عشرات آلاف المعلمين الخريجين الذين هم بانتظار فرص عمل لهم".

وأكد حمدان بأن الاتحاد سيقاوم بقوة قرار إدارة (أونروا) بحق معلمي المياومة من خلال الفعاليات النقابية وأخرى قانونية، حتى تتراجع الوكالة عن قرارها وعودة الحق لهؤلاء المعلمين.

وقال حمدان: إن هؤلاء المعلمين الذين سُلب حقهم بعد شهر واحد على تعيينهم كعمل يومي بدأوا في اعتصاماتهم وفعالياتهم الاحتاجية رفضا لقرار (أونروا) بحقهم.

وشدد على أن "مهمة الوكالة تقديم الخدمات التعليمية والصحية والاغاثية لا أن تتحجج وتتذرع بحجج مالية واهية على اللاجيء والطالب الفلسطيني". 

وتابع: "طالبنا خلال اجتماع بالأمس مع إدارة الوكالة، نائبة المفوض العام (أونروا) بالعودة عن قرارها بوقف عقود المياومة ورفضت الاستجابة لمطالبنا.
 

#الاونروا #موظفي الاونروا #غزة

الأكثر قراءة اليوم

“عداء قديم” بين الملك عبد الله والأمير حمزة فاقمه السخط العام.. والقصة لم تنته بعد

صورة كبيرة "مهينة" لصدام حسين في مجلس عزاء القاضي الذي حاكمه.. صور

"حادثة خطيرة للغاية"...الإعلام العبري يكشف عن ضرب موقعاً لحماس الجمعة الماضية

صحيفة: خلافات بين أنصار مروان البرغوثي وناصر القدوة.. والعلاقات الباردة تطفو إلى السطح

شاهد: رئيس وزراء اثيوبيا ينشر فيديو غريبا و السيسي يذكرها بـ3 حروب ضمنها حرب العراق

انخفاض في سعر صرف الدولار

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأخبار الرئيسية

رئيس الوزراء يتحدث عن الانتخابات ومحكمة لاهاي: "لم تسمح إسرائيل حتى الآن بإنشاء محطات انتخابية"

إعلام اسرائيلي يكشف موعد إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة

وزيرة الصحة : تسجيل 28 حالة وفاة، و2884 إصابة جديدة بـ"كورونا"

اسرائيل غاضبة من قرار واشنطن استئناف مساعداتها للاونروا

الداخلية بغزة تكشف عن موعد التقييم الجديد للحالة الوبائية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية