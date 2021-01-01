  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير سائد أبو عبيد يواصل إضرابه عن الطعام منذ 4 أيام رفضا لاعتقاله الإداري

الخميس 08 أبريل 2021 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير سائد أبو عبيد يواصل إضرابه عن الطعام منذ 4 أيام رفضا لاعتقاله الإداري



رام الله /سما/

يواصل الأسير سائد أبو عبيد (41 عاما) من جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 4 أيام في سجن "النقب"، رفضا لاعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير، في بيان له، اليوم الخميس، إن الأسير أبو عبيد معتقل منذ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، وشرع في إضرابه منذ 4 نيسان/ أبريل الجاري، وذلك بعد أن حوّلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاعتقال الإداري، بعد أن أنهى مدة حكمه البالغة أربعة أشهر ونصف، حيث كان من المفترض الإفراج عنه آذار/ مارس الماضي.

وأضاف ان إدارة سجن "النقب" نقلت الأسير أبو عبيد إلى الزنازين، في محاولة للضغط عليه لثنيه عن خطوته ضد سياسة الاعتقال الإداري، علما أنه أسير سابق أمضى نحو 12 عاما في الأسر.

ومن الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال تواصل استخدام سياسة الاعتقال الإداريّ على نطاق واسع بحق شعبنا، حيث يبلغ عدد الأسرى الإداريين في السجون (440) أسيرا بينهم قاصران، وثلاث أسيرات، علمًا أن غالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.

#الأسير سائد أبو عبيد #الاعتقال الاداري #اضراب عن الطعام

الأكثر قراءة اليوم

“عداء قديم” بين الملك عبد الله والأمير حمزة فاقمه السخط العام.. والقصة لم تنته بعد

صورة كبيرة "مهينة" لصدام حسين في مجلس عزاء القاضي الذي حاكمه.. صور

"حادثة خطيرة للغاية"...الإعلام العبري يكشف عن ضرب موقعاً لحماس الجمعة الماضية

صحيفة: خلافات بين أنصار مروان البرغوثي وناصر القدوة.. والعلاقات الباردة تطفو إلى السطح

شاهد: رئيس وزراء اثيوبيا ينشر فيديو غريبا و السيسي يذكرها بـ3 حروب ضمنها حرب العراق

انخفاض في سعر صرف الدولار

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأخبار الرئيسية

رئيس الوزراء يتحدث عن الانتخابات ومحكمة لاهاي: "لم تسمح إسرائيل حتى الآن بإنشاء محطات انتخابية"

إعلام اسرائيلي يكشف موعد إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة

وزيرة الصحة : تسجيل 28 حالة وفاة، و2884 إصابة جديدة بـ"كورونا"

اسرائيل غاضبة من قرار واشنطن استئناف مساعداتها للاونروا

الداخلية بغزة تكشف عن موعد التقييم الجديد للحالة الوبائية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية