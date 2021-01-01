الأسير سائد أبو عبيد يواصل إضرابه عن الطعام منذ 4 أيام رفضا لاعتقاله الإداري

رام الله /سما/

يواصل الأسير سائد أبو عبيد (41 عاما) من جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 4 أيام في سجن "النقب"، رفضا لاعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير، في بيان له، اليوم الخميس، إن الأسير أبو عبيد معتقل منذ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، وشرع في إضرابه منذ 4 نيسان/ أبريل الجاري، وذلك بعد أن حوّلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاعتقال الإداري، بعد أن أنهى مدة حكمه البالغة أربعة أشهر ونصف، حيث كان من المفترض الإفراج عنه آذار/ مارس الماضي.

وأضاف ان إدارة سجن "النقب" نقلت الأسير أبو عبيد إلى الزنازين، في محاولة للضغط عليه لثنيه عن خطوته ضد سياسة الاعتقال الإداري، علما أنه أسير سابق أمضى نحو 12 عاما في الأسر.

ومن الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال تواصل استخدام سياسة الاعتقال الإداريّ على نطاق واسع بحق شعبنا، حيث يبلغ عدد الأسرى الإداريين في السجون (440) أسيرا بينهم قاصران، وثلاث أسيرات، علمًا أن غالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.