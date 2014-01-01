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إسرائيل قررت الرد على المحكمة الجنائية الدولية: لن نتعاون معك!

الخميس 08 أبريل 2021 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل قررت الرد على المحكمة الجنائية الدولية: لن نتعاون معك!



القدس المحتلة /سما/

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية يوم الأربعاء، عن مصادر مطلعة أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت قرار حاسم حول كيفية الرد على قرار محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق رسمي ضد إسرائيل على خلفية اتهامها بارتكاب جرائم حرب في الضفة وغزة وشرق القدس.

وأشارت المصادر إلى أن القرار يتمثل بعدم الاعتراف بصلاحية المدعية العامة فاتو بنسودا التحقيق في ما يحدث داخل المناطق الفلسطينية وبناء على ذلك لن تتعاون معها.

جاء ذلك بعد الانتهاء من الجلسة التي عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع المستوى السياسي والأمني والنخب القانوني حول كيفية التعامل مع قرار المحكمة الذي صدر مؤخرا.

وعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جلسة حول الرد المقترح على تقرير المحكمة الجنائية الدولية، وحضور وزير الجيش بني غانتس ووزير التعليم يوآف غالانت ووزير الطاقة يوفال شتاينتس والمدعي العام أفيخاي ماندلبليت ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات والمدعي العسكري شارون آفيك وشخصيات أخرى.

وتقرر أن توضح إسرائيل للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية محكمة في لاهاي باتو بنسودا .. أن تل أبيب لن تتعاون معها.

وحضر المناقشة وكان نتنياهو عقد نقاشًا متعدد المشاركين كان من المقرر أن يُصاغ فيه القرار الإسرائيلي في مواجهة استئناف من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ولتقرر ما إذا كانت مستعدة لفتح تحقيق ذاتي، في الحرب على قطاع غزة عام 2014 والبناء في المستوطنات.

يشار إلى أن محكمة الجنايات الدولية منحت إسرائيل مهلة ستنتهي يوم الجمعة باجراء تحقيق ذاتي ومستقل في الجرائم المنسوبة إليها.

#اسرائيل #المحكمة الجنائية الدولية #الجرائم الإسرائيلية #بنيامين نتنياهو

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