  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إعلام اسرائيلي يكشف موعد إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة

الخميس 08 أبريل 2021 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام اسرائيلي يكشف موعد إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة



غزة /سما/

كشفت وسائل إعلامٍ عبرية، اليوم الخميس، عن موعد إدخال أموال المنحة القطرية لقطاع غزة.

وأفاد موقع "مفزاك درومي"، بأنه من المتوقع إدخال أموال المنحة القطرية إلى القطاع مساء اليوم.

وأمس الاربعاء، قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، عزيزة الكحلوت، إن الوزارة بغزة تنتظر أن تُعلن الوزارة بالضفة الأسبوع القادم عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية.

وأكدت الكحلوت ، أن الوزير أحمد المجدلاني صرح في وقت سابق أن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، سيتم صرفها بعد دفع رواتب الموظفين مباشرة.

وفي سياق آخر، قالت الكحلوت إن موعد صرف الـ 100 دولار القطرية مرتبط بوصول السفير القطري محمد العمادي لغزة.

وأشارت الكحلوت إلى أنه فور وصول العمادي لغزة يتم تحديد موعد صرف المنحة القطرية ووضع معايير الصرف للمستفيدين.

#غزة #المنحة القطرية #صرف المنحة القطرية #قطاع غزة #التنمية الاجتماعية #أموال المنحة القطرية #مساعدة 100 دولار

الأكثر قراءة اليوم

“عداء قديم” بين الملك عبد الله والأمير حمزة فاقمه السخط العام.. والقصة لم تنته بعد

صورة كبيرة "مهينة" لصدام حسين في مجلس عزاء القاضي الذي حاكمه.. صور

"حادثة خطيرة للغاية"...الإعلام العبري يكشف عن ضرب موقعاً لحماس الجمعة الماضية

صحيفة: خلافات بين أنصار مروان البرغوثي وناصر القدوة.. والعلاقات الباردة تطفو إلى السطح

شاهد: رئيس وزراء اثيوبيا ينشر فيديو غريبا و السيسي يذكرها بـ3 حروب ضمنها حرب العراق

انخفاض في سعر صرف الدولار

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأخبار الرئيسية

رئيس الوزراء يتحدث عن الانتخابات ومحكمة لاهاي: "لم تسمح إسرائيل حتى الآن بإنشاء محطات انتخابية"

وزيرة الصحة : تسجيل 28 حالة وفاة، و2884 إصابة جديدة بـ"كورونا"

اسرائيل غاضبة من قرار واشنطن استئناف مساعداتها للاونروا

الداخلية بغزة تكشف عن موعد التقييم الجديد للحالة الوبائية

أبو حسنة : قرار استئناف المساعدات الأمريكية للاونروا سيدخل حيز التنفيذ خلال أسابيع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية