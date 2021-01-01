زراعة غزة: أجرينا استعدادات لوفرة المنتجات في رمضان

غزة /سما/

قالت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الخميس، إنها أجرت استعدادات خاصة لتوفير المنتجات النباتية والحيوانية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لتفادي أي نقص من هذه المنتجات الرئيسية، مطمئنة المستهلكين والمزارعين ومربي الدواجن بأن الأسعار ستكون معتدلة ومناسبة للجميع وفي الحدود الطبيعية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن كافة الخضروات الصيفية الرئيسية متوفرة بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، حيث يكون خلال رمضان ذروة الإنتاج الزراعي.

وذكر ناصر ديب مدير عام الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية بالوزارة، أن دائرة الخضار وبالتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات قامت بزيارات ميدانية خلال شهر مارس/ آذار الماضي، لمتابعة المساحات المزروعة حسب الخطة الزراعية، وذلك لمتابعة كميات الإنتاج خلال الفترة القادمة وخاصة محاصيل الخضار الرئيسية وتوفرها خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن محاصيل البطاطس والبصل والبندورة التي زُرعت في العروة الخريفية والربيعية ستكون متوفرة خلال رمضان، بالإضافة لتوفر المحاصيل الأخرى مثل الخيار والباذنجان والفلفل والورقيات، حيث ستكون الكميات المنتجة من المحاصيل المذكورة كافية للاستهلاك الطبيعي لقطاع غزة.

وفيما يتعلق بالمنتجات الحيوانية، ذكر عايش الشنطي مدير الإنتاج الحيواني بالوزارة، أنه منذ أشهر أجرت الوزارة الاستعدادات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم البيضاء، وخاصة الدجاج اللاحم خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح الشنطي أن من ضمن هذه الإجراءات، قامت الوزارة بالسماح باستيراد أكثر من 5.5 مليون بيضة لاحم مخصبة، حيث من المتوقع أن تنتج حوالي 4.2 مليون دجاجة، مؤكدًا أن هذه الكمية تعتبر ضعف الاستهلاك الطبيعي من الدجاج اللاحم في الأشهر العادية والذي يقدر بـ 2.2 مليون دجاجة.

وتوقع الشنطي أن تكون كميات الدجاج اللاحم متوفرة بشكل كاف خلال شهر رمضان، حيث تم توفير ضعف الاحتياج الطبيعي من الدجاج الذي يقدر بـ 70 ألف دجاجة يوميًا، مشيرًا إلى أنه سيكون خلال شهر رمضان وفرة في الدجاج بإنتاج يقدر بأكثر من 140 ألف دجاجة يوميًا، فضلاً عن توفر أكثر من 120 ألف حبشة جاهزة للتسويق.

وفي السياق، أفادت الإدارة العامة للتسويق والمعابر بالوزارة، أنه خلال شهر مارس/ آذار الماضي تم إدخال أبقار وعجول عدد 2158 وأغنام 2276 رأس، وألبان وأجبان 1800 طن، ولحوم حمراء مجمدة 300 طن، وأسماك مجمدة 600 طن، وذلك استعدادًا لشهر رمضان الفضيل.