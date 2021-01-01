ايقاف معمل مكسرات وسكاكر في نابلس عن العمل

نابلس /سما/

أوقف جهاز الضابطة الجمركية بالتعاون مع مديريتي "الصحة" و"الإقتصاد الوطني" في نابلس معملاً لتحميص المكسرات والسكاكر عن العمل، وتم ضبط نحو (4) طن من المكسرات والسكاكر التالفة والمنتهية الصلاحية في نفس المعمل.

وأوضحت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الجهاز، انه تم تلقي معلومات تفيد بوجود معمل لتحميص المكسرات بإحدى المخازن في المدينة يفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية المطلوبة، وبوجود كمية تالفة من منتوجاته، فتم تحريك دورية على الفور للمكان المحدد بالشراكة مع مديريتي الصحة والاقتصاد الوطني، وبعد تفتيش المكان تم ضبط (4) طن مكسرات وسكاكر غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء صلاحيتها وظهور العفن عليها بفعل سوء التخزين. كما وتبين ان صاحب المعمل يقوم بتحميص الكميات منتهية الصلاحية ويقوم بإعادة تعبئتها وتغليفها بتاريخ صلاحية جديد؛ وبناء عليه أقرت جهة الإختصاص التحفظ على الكمية والمضبوطات وايقاف المعمل عن العمل لحين تصويب وضعه، فيما جرى تحويل القضية لنيابة الجرائم الإقتصادية، واستكمال الإجراءات القانونية الآزمة أصولاً.