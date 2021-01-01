رئيس شركة فايزر يعتذر عن اضاءة شعلة الهولوكوست

القدس المحتلة /سما/

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية صباح اليوم الخميس، أن الرئيس التنفيذي لشركة فايزر الأمريكية رفض ايقاد شعلة الهولوكوست في ذكرى المحرقة النازية.



ووفقاً للصحيفة العبرية، إقترحت لجنة إشعال شعلة "الهولوكوست" أن يضيء "ألبرت بورلا" الرئيس التنفيذي لفايزر شعلة يهود المحرقة النازية.



وأوضحت الصحيفة أن بورلا أعلن أن جدوله الزمني لا يسمح بذلك، وبدلاً من ذلك، سيرسل فيديو تهنئة متضمناً: "سأفعل كل شيء حتى تستمر إسرائيل في تلقي ملايين اللقاحات".



هذا وتُحيي اليوم إسرائيل ذكرى محرقة اليهود الذين أبيدوا على يد الجيش الألماني خلال الحرب العالمية الثانية.