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رئيس شركة فايزر يعتذر عن اضاءة شعلة الهولوكوست

الخميس 08 أبريل 2021 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس شركة فايزر يعتذر عن اضاءة شعلة الهولوكوست



القدس المحتلة /سما/

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية صباح اليوم الخميس، أن الرئيس التنفيذي لشركة فايزر الأمريكية رفض ايقاد شعلة الهولوكوست في ذكرى المحرقة النازية.
 
ووفقاً للصحيفة العبرية، إقترحت لجنة إشعال شعلة "الهولوكوست" أن يضيء "ألبرت بورلا" الرئيس التنفيذي لفايزر شعلة يهود المحرقة النازية.
 
وأوضحت الصحيفة أن بورلا أعلن أن جدوله الزمني لا يسمح بذلك، وبدلاً من ذلك، سيرسل فيديو تهنئة متضمناً: "سأفعل كل شيء حتى تستمر إسرائيل في تلقي ملايين اللقاحات".
 
هذا وتُحيي اليوم إسرائيل ذكرى محرقة اليهود الذين أبيدوا على يد الجيش الألماني خلال الحرب العالمية الثانية.

#شركة فايزر #الهولوكست #شعلة الهولوكوست #ذكرى المحرقة النازية

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