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العالول: شعبنا في حالة تفوق قيمي على الاحتلال

الخميس 08 أبريل 2021 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول: شعبنا في حالة تفوق قيمي على الاحتلال



رام الله / سما /

أطلع نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى فلسطين كرستيان كلاجس، على آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

وأكد العالول خلال لقائه كلاجس، موقف فتح من إنجاز الانتخابات التشريعية، لتحقيق كل ما هو مطلوب على صعيد إنهاء الانقسام، وإعادة الاعتبار للحياة الديمقراطية وتفعيل سلطة شعبنا التشريعية، مضيفا انه لا يمكن لأي فلسطيني جعل القدس خلف ظهره في هذه الانتخابات، وأن هناك ضرورة وحتمية لمشاركة أبناء شعبنا فيها ترشحا وانتخابا.

وشدد على أن قيم الديمقراطية سلوكا وفهما منسجمة مع قيم مجتمعنا الفلسطيني الذي تميز بحمايته لهذه القيم، حتى في ظروف وجود الاحتلال وسياساته المنافية لكل القيم الأخلاقية والإنسانية، وهذا ما يجعل شعبنا في حالة تفوق قيمي على الاحتلال.

من جانبه، أكد المبعوث كلاجس دعم بلاده للعملية الديمقراطية التي تسعى القيادة الفلسطينية لإنجازها بإجراء الانتخابات التشريعية.

#محمود العالول #حركة فتح #فتح #ألمانيا #الانتخابات التشريعية

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