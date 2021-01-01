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وزيرة الصحة : تسجيل 28 حالة وفاة، و2884 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الخميس 08 أبريل 2021 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : تسجيل 28 حالة وفاة، و2884 إصابة جديدة بـ"كورونا"



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 28 وفاة و2884 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1898 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قلقيلية (2)، جنين (1)، طولكرم (1)، نابلس (7)، الخليل (6)، رام الله والبيرة (2)، سلفيت (1)، قطاع غزة (8).

واضافت أن الإصابات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قلقيلية (33)، طوباس (58)، جنين (179)، طولكرم (74)، نابلس (201)، الخليل (221)، رام الله والبيرة (119)، سلفيت (24)، بيت لحم (32)، ضواحي القدس (8)، أريحا والأغوار (3)، قطاع غزة (1932)، لافتة إلى أنه تم إجراء 10054 فحصا.

وأوضحت أن حالات التعافي سجلت على النحو التالي: قلقيلية (44)، طوباس (41)، جنين (237)، طولكرم (111)، نابلس (446)، الخليل (186)، رام الله والبيرة (150)، سلفيت (15)، بيت لحم (78)، ضواحي القدس (20)، أريحا والأغوار (16)، قطاع غزة (554).

وذكرت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 201 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 61 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 588 مصابا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، أوضحت أشارت إلى أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 131394، بينهم 11748 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#وزارة الصحة #فلسطين #فيروس كورونا

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