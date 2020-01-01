بلدية غزة تشرع بعمل صيانة شاملة لمفترق ابو طلال (صور)

بدأت بلدية غزة صباح اليوم أعمال صيانة شاملة لتقاطع شارعي الوحدة مع النصر ( مفرق أبو طلال ) غرب المدينة ضمن جهود صيانة وإصلاح الطرق لتحسين حالتها وتسهيل الحركة المرورية عليها.
وذكرت البلدية أنها توظف حالة الاغلاق وتوقف حركة السير التي تشهدها المدينة بسبب جائحة كورونا وتم اغلاق المفرق بشكل كلي منذ ساعات صباح اليوم وحتى صباح يوم السبت بالتعاون مع إدارة شرطة المرور لاجراء أعمال الصيانة للمفرق.
وأوضحت أن الأعمال تشمل قص وتفريغ المناطق المتأكلة في المفرق ووضع طبقة إسفلتية عليها ثم رصف كامل للمنطقة.
وبينت أن أعمال صيانة المفرق تتم ضمن مشروع صيانة الطرق الذي تنفذه البلدية بتمويل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.
وكان رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج قد أعلن أن البلدية نفذت أعمال صيانة للشوارع والمفارق الحيوية في المدينة بقيمة بلغت نحو مليون دولار خلال العام 2020 وبداية العام الحالي، وتخطط البلدية حسب د. السراج، لتنفيذ مشاريع صيانة أخرى في المدينة بقيمة مماثلة.
وشملت أعمال الصيانة التي أنجزتها بلدية غزة عدة شوارع ومفارق حيوية في المدينة منها؛ عمر المختار، والوحدة، والأقصى، وشارع يافا، وعز الدين القسام، وشارع بيروت، وشارع عون الشوا، وامتداد شارع احمد عبد العزيز، ومفرق السرايا، ومفرق الشفاء، ومفرق "ضبيط "، وإنشاء مفترق " دولة "، وشوارع ومفترقات أخرى في المدينة