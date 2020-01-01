بلدية غزة تشرع بعمل صيانة شاملة لمفترق ابو طلال (صور)

غزة / سما /

بدأت بلدية غزة صباح اليوم أعمال صيانة شاملة لتقاطع شارعي الوحدة مع النصر ( مفرق أبو طلال ) غرب المدينة ضمن جهود صيانة وإصلاح الطرق لتحسين حالتها وتسهيل الحركة المرورية عليها.

وذكرت البلدية أنها توظف حالة الاغلاق وتوقف حركة السير التي تشهدها المدينة بسبب جائحة كورونا وتم اغلاق المفرق بشكل كلي منذ ساعات صباح اليوم وحتى صباح يوم السبت بالتعاون مع إدارة شرطة المرور لاجراء أعمال الصيانة للمفرق.

وأوضحت أن الأعمال تشمل قص وتفريغ المناطق المتأكلة في المفرق ووضع طبقة إسفلتية عليها ثم رصف كامل للمنطقة.

وبينت أن أعمال صيانة المفرق تتم ضمن مشروع صيانة الطرق الذي تنفذه البلدية بتمويل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية. وكان رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج قد أعلن أن البلدية نفذت أعمال صيانة للشوارع والمفارق الحيوية في المدينة بقيمة بلغت نحو مليون دولار خلال العام 2020 وبداية العام الحالي، وتخطط البلدية حسب د. السراج، لتنفيذ مشاريع صيانة أخرى في المدينة بقيمة مماثلة. وشملت أعمال الصيانة التي أنجزتها بلدية غزة عدة شوارع ومفارق حيوية في المدينة منها؛ عمر المختار، والوحدة، والأقصى، وشارع يافا، وعز الدين القسام، وشارع بيروت، وشارع عون الشوا، وامتداد شارع احمد عبد العزيز، ومفرق السرايا، ومفرق الشفاء، ومفرق "ضبيط "، وإنشاء مفترق " دولة "، وشوارع ومفترقات أخرى في المدينة















