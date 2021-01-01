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البرلمان العربي يرحب بالقرار الأميركي لاستئناف المساعدات الاقتصادية لشعبنا

الخميس 08 أبريل 2021 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان العربي يرحب بالقرار الأميركي لاستئناف المساعدات الاقتصادية لشعبنا



القاهرة / سما /

رحب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بقرار الإدارة الأميركية استئناف المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية لشعبنا الفلسطيني، واستئناف التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأعرب العسومي في بيان له، اليوم الخميس، عن تفاؤله بهذه الخطوة كونها تعبر عن تغيير في موقف الإدارة الأميركية الجديدة عن سابقتها التي اتخذت الكثير من القرارات والإجراءات التعسفية تجاه شعبنا.

وشدد على ضرورة تقديم الدعم اللازم لـ"الأونروا" للمساهمة في رفع المعاناة عن شعبنا، والمساعدة في توفير احتياجاته الضرورية، فهي تقدم خدماتها الحيوية لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني.

وحذر من خطورة أي محاولات لاستهداف "الأونروا" أو تقليص دورها، مثمنا ما تقدمه الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى تلك التي دعمت موازنة الوكالة.

وقال العسومي إن هذا الدعم يؤكد الإصرار العربي لاستمرار عمل "الأونروا"، حفاظا على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في الحياة .

#البرلمان العربي #المساعدات الاقتصادية #الإدارة الأميركية #الأونروا

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