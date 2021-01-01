الداخلية بغزة تكشف عن موعد التقييم الجديد للحالة الوبائية

غزة / سما /

قال الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم، اليوم الخميس، إنه في الأيام الأولى من شهر رمضان سنكون أمام تقييم جديد للحالة الوبائية، معربًا عن أمله بأن تأتي الإجراءات الأخيرة بنتائج إيجابية، مشيرًا إلى، أن ذلك مرهون بالتزام المواطنين بإجراءات السلامة.

وأضاف البزم لإذاعة القدس، أن وقف حركة المركبات يساهم في الحد من حركة المواطنين وبقائهم في أماكن سكناهم، وتقليل الاختلاط.

وأشار إلى، أن مراحل انتشار جائحة "كورونا" تفرض علينا إجراءات مغايرة لكل مرحلة عن سابقتها، فلكل مرحلة ظروفها وطبيعتها الخاصة، ووجود عناصر الشرطة أمام منازل المصابين، كان مستخدما في مراحل سابقة، ولم يعد معمول به الآن بسبب الأعداد الكبيرة للمصابين والمنازل أصبحت بالالاف.

وأكد البزم، أن الشرطة ستتخذ اجراءاتها بحق المصابين غير الملتزمين بالحجر المنزلي، داعيًا المواطنين بالإبلاغ عن أي مصاب لا يلتزم بالحجر المنزلي.