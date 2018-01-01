ليوناردو يعلق على مستقبل نيمار و مبابي مع باريس

وكالات / سما /

تحدث ليوناردو المدرب البرازيلي والمدير الرياضي الحالي لباريس سان جيرمان عن الوضع التعاقدي لنجمي الفريق الباريسي نيمار وكيليان مبابي.

نجح المهاجم الفرنسي في خطف الأضواء مجدداً، حيث سجل اللاعب صاحب الـ 22 عاماً أمس هدفين في مرمى بايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

لكن مبابي لم يوضح حتى الآن قراره النهائي بخصوص الاستمرار مع بطل الدوري الفرنسي من عدمه، ونفس الشكوك تدور حول بقاء نيمار في العاصمة الفرنسية.

ألمح ليوناردو أن ملف التجديد قد يشهد انتعاشة لكلا اللاعبين ولكن دون أن يتحدث بشكلٍ قاطع: “سيتعين علينا أن نرى الأمور وأن نتحدث معهم بشكلس ملموس أكثر..لكن يجب الآن أن نركز على منافسات الموسم الحالي والتي تدخل مرحلتها النهائية”.

يملك مبابي بطل كأس العالم 2018 عقداً مع سان جيرمان ينتهي في يونيو 2022، ولا يزال مراقباً بقوة من جانب ريال مدريد.

أما نيمار فينتهي عقده كذلك في يونيو 2022، ورغم أنه من غير المرجح أن يعود البرازيلي إلى نادي برشلونة في الصيف لكن مستقبله لم يتم تأكيده بعد.