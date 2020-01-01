  1. الرئيسية
  2. الرياضة

لوف ينهي الجدل حول استقالته قبل اليورو

الخميس 08 أبريل 2021 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لوف ينهي الجدل حول استقالته قبل اليورو



وكالات / سما /

علق يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، على التقارير التي تشير إلى إمكانية استقالته من منصبه قبل انطلاق بطولة يورو 2020 المؤجلة للصيف القادم.

وكان مدرب المانشافت أعلن ترك منصبه، بنهاية مشوار المنتخب الألماني في بطولة اليورو المقبلة.

رغم ذلك، ازدادت الشائعات حول إمكانية رحيل لوف قبل اليورو، وذلك بعد خسارة ألمانيا على يد مقودنيا الشمالية في تصفيات كأس العالم 2022.

وخلال تواجده بملعب أليانز أرينا، لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، تحدث لوف بشكل مقتضب عن مستقبله.

وسُئل لوف عن حقيقة استقالته قبل اليورو، فأجاب، في تصريحات نشرها موقع "سبورت1": "لا، ليس بعد، هذه اللحظة لم تأت بعد".

وعبر مدرب الماكينات الألمانية عن خيبة أمله من تلك الهزيمة، كما كان حال لاعبيه، مضيفًا: "لكننا لدينا خطتنا ونثق بها".

وأكد يواكيم لوف عزمه على تحليل أداء المنتخب الألماني من أجل الوصول لأفضل طريقة ممكنة للنجاح في البطولة الأوروبية.

وبسؤاله عن مدى صحة خلافة هانز فليك مدرب بايرن ميونخ له في منصبه، أجاب: "لا أعلم.. تحدثت معه قبل فترة التوقف، لكننا لم نتطرق لهذا لموضوع، فهو منوط باتخاذ قراره بنفسه".

#يواكيم لوف #لوف #اليورو #منتخب ألمانيا #المنتخب الألماني #ألمانيا

الأكثر قراءة اليوم

صادرت 35 مليون دولار من هنية... وحدة إسرائيلية سريّة لمحاربة المقاومة الفلسطينية ماليًا

"حادثة خطيرة للغاية"...الإعلام العبري يكشف عن ضرب موقعاً لحماس الجمعة الماضية

صحيفة: خلافات بين أنصار مروان البرغوثي وناصر القدوة.. والعلاقات الباردة تطفو إلى السطح

“عداء قديم” بين الملك عبد الله والأمير حمزة فاقمه السخط العام.. والقصة لم تنته بعد

شاهد: وصول قيادي بالتيار الاصلاحي الديمقراطي الى قطاع غزة

كهرباء غزة تتحدث عن جدول التوزيع خلال شهر رمضان ..

صورة كبيرة "مهينة" لصدام حسين في مجلس عزاء القاضي الذي حاكمه.. صور

الأخبار الرئيسية

أبو حسنة : قرار استئناف المساعدات الأمريكية للاونروا سيدخل حيز التنفيذ خلال أسابيع

7

صور: سريان منع حركة المركبات وتعطيل المؤسسات لمواجهة كورونا في غزة

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

860x484 (1)

تسريب 3 بنايات سكنية وقطعة أرض في سلوان جنوب الأقصى

فيليب

لازاريني يدعو إلى دعم الأونروا لتواصل مساعدة نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية