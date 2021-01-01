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الدولي الفلسطيني "باسم" يواصل ظهوره اللافت بالدوري السعودي

الخميس 08 أبريل 2021 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدولي الفلسطيني "باسم" يواصل ظهوره اللافت بالدوري السعودي



الرياض / سما /

قاد الدولي الفلسطيني محمد باسم فريق الجيل السعودي للفوز على الثقبة (2-1), ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من دوري الدرجة الأولى السعودي.

وسجل باسم هدف التعادل للجيل في الدقيقة 74, بعدما كان فريقه متأخرا منذ الدقيقة 7, قبل أن يحرز زميله كيسي أمانغوا الهدف الثاني في الدقيقة 78.

ويعدّ الهدف هو السابع للنجم الفلسطيني في الدوري السعودي هذا الموسم, رغم أنه يلعب في مركز خط الوسط الارتكاز.

يشار إلى أن باسم انضم لصفوف الجيل مطلع الموسم الكروي الحالي, عقب رحيله عن هلال القدس, علما أنه يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي فريقه بفارق هدفين خلف نافع السميري.

#الجيل السعودي #محمد باسم #الدوري السعودي #الثقبة

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