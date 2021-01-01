"كورونا" عالميا: أكثر من مليونين و902 ألف وفاة و133 مليوناً و732 ألف إصابة

وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ مليونين واكثر من 902 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 133 مليونا، وما يزيد عن 732 ألف إصابة، تعافى منهم 107 ملايين ونحو 845 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء زيادة طفيفة في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة ملموسة في عدد الوفيات، وذلك مقارنة باحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 652 ألف و129 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 13,022 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (3,733 وفاة)، واميركا (873 وفاة)، والهند (684 وفاة)، وبولندا (638 وفاة)، وإيطاليا (627 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند التي سجلت عدد اصابات جديدة مرتفع جدا بلغ (126,315 إصابة)، والبرازيل (90,973 إصابة)، واميركا (75,183 إصابة)، ومن دول الشرق الاوسط تركيا (54,740 إصابة)، والأرجنتين (22,039 إصابة).

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية، تليها البرازيل التي اصبحت تعاني بشده من الوباء في المرتبة الثانية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (572,849 وفاة)، والبرازيل (341,097 وفاة)، والمكسيك (205,598 وفاة)، والهند (166,892 وفاة)، وبريطانيا (126,927 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (31,637,243 إصابة)، والبرازيل (13,197,031 إصابة)، والهند (12,928,574 إصابة)، وفرنسا (4,841,308 إصابات)، وروسيا (4,606,162 إصابة).