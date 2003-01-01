صورة كبيرة "مهينة" لصدام حسين في مجلس عزاء القاضي الذي حاكمه.. صور

وكالات

غيب الموت، محمد عريبي مجيد الخليفة، قاضي محاكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا عن عمر 52 عاما.

وتناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي صورة كبيرة للرئيس الأسبق صدام حسين موضوعة على الأرض عند المدخل ليمر من فوقها المقبلين إلى العزاء.

وأقيم مجلس العزاء في مسجد الزوية وسط بغداد، بحضور شخصيات سياسية ونيابية وقضائيـة ومجتمعية ورؤساء العشائر والمنظمات المدنية والمواطنين .

يشار إلى أن عريبي توفي إثر مضاعفات مرض (كوفيد-19)، وكان أحد قضاة محاكمة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، بعد اعتقاله من جانب القوات الأمريكية في عام 2003.