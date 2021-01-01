الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة وتنفيذ جولات تفتيشية في نابلس

نابلس / سما /

نفذت الشرطة خلال 24 ساعة مذاكرات قضائية وأومر حبس وجولات تفتيشية وحررت مخالفات سلامة عامة لمن لم يلتزموا بحالة الطوارئ بنابلس.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة بأن الشرطة قامت بتشديد إجراءاتها في المحافظة بهدف الإلتزام بقرارات الإغلاق حيث نظمت جولات تفتيشية ميدانية وحررت 94 مخالف سلامة عامة للأشخاص وقامت بإغلاق ومخالفة 20 محل تجاري غير ملتزم بالإجراءات الوقائية في حالة الطوارئ ونفذت 83 مذكرة قضائية ومنها 30 أمر حبس وحررت مخالفات مرورية 233 مخالفه لعدم الإلتزام بالإجراءات والبرتوكول الصحي وتعاملت مع 8 حوادث سير وحجزت 2 مركبه غير قانونية ونفذت 30 جوله تفتيشيه على المحال التجارية والمؤسسات المخالفه لقرار الإغلاق والبروتوكول الصحي.



وأوضحت الشرطة أنها باشرت إجراءاتها القانونية والإدارية بحق المخالفين أصولاً.