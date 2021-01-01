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الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

الخميس 08 أبريل 2021 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 8 حالات وفاة و1932 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 5609 فحصًا مخبريًا، و554 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 77307 إصابة بينها 16845 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 59812 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 650 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 324 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 238.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 81600 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 29014 شخصًا.

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