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لأول مرة .. دول عربية بالخليج تحيي ذكرى المحرقة اليهودية

الخميس 08 أبريل 2021 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة .. دول عربية بالخليج تحيي ذكرى المحرقة اليهودية



القدس المحتلة / سما /

بدأت إسرائيل بالأمس، بفعاليات إحياء ذكرى قتلى المحرقة اليهودية، التي وقعت أبان الحرب العالمية الثانية، في معسكرات الاعتقال النازية التابعة لألمانيا بقيادة هتلر.

 
وذكرت القناة الـ12 العربية، اليوم الخميس، أنه في الإمارات والبحرين، جرت بالأمس مراسم وطقوس لاحياء "يوم الذكرى" الذي يخلد ذكرى القتلى اليهود بالمحرقة – الهولوكوست.
 
وبحسب القناة، تم خلال هذه المراسم اشعال 6 شموع، لذكرى 6 مليون يهودي، تزعم إسرائيل انهم قتلوا على يد جيش هتلر. وقام نشطاء من الإمارات والبحرين، بإشعال هذه الشموع.
 
يشار الى أن المحرقة أو ما يعرف بالهولوكوست، هي حادثة إبادة جماعية وقعت خلال الحرب العالمية الثانية، قتل فيها عدد كبير من الناس في أوروبا، على يد الجيش الألماني بزعامة هتلر.

#دول الخليج #المحرقة اليهودية #اسرائيل

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