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3 مقترحات من الأوقاف لصلاة التروايح في رمضان

الخميس 08 أبريل 2021 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
3 مقترحات من الأوقاف لصلاة التروايح في رمضان



رام الله / سما /

قال وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، إنهم رفعوا ثلاث مقترحات للحكومة، تتعلق بإمكانية صلاة التراويح في المساجد، خلال شهر رمضان، في ظل انتشار فايروس كورونا.

وجاء في مقابلة مع أبو الرب عبر إذاعة صوت فلسطين، اليوم الخميس، أن هذه المقترحات بشأن آلية العودة إلى المساجد ستقوم اللجنة بدراستها، وسيتم الإعلان عنها من قبل الحكومة لاحقًا.

وأكد أبو الرب أن هذه الإجراءات ستشمل الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة، بالإضافة إلى صلاة التراويح، مضيفًا: "درسنا هذا الأمر من خلال استشعار أهمية ذهاب المواطنين إلى المساجد في رمضان، وكان لدينا تصور بأن يتم من خلال ضوابط".

وبخصوص رحلات العمرة هذا العام، أفاد أبو الرب، بأنه لن يكون هناك رحلات عمرة هذا الموسم بسبب قُرب شهر رمضان، والإجراءات المتبعة في السعودية في ظل انتشار كورونا، موضحًا: "ننتظر تعليمات من السعودية وفور وصولها سنطلع المواطنين عليها".

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