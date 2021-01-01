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لجنة الانتخابات : اليوم آخر موعد للاعتراض على المرشحين والقوائم

الخميس 08 أبريل 2021 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات : اليوم آخر موعد للاعتراض على المرشحين والقوائم



رام الله / سما /

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الخميس، استمرار استقبال طلبات الاعتراض على أسماء القوائم والمرشحين لانتخابات المجلس التشريعي .

وقالت اللجنة في بيان، إن باب الاعتراض مفتوح حتى الساعة 4 من عصر اليوم الخميس، في جميع مقرات اللجنة ومكاتبها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت اللجنة، غلى أنها استلمت حتى مساء يوم أمس الأربعاء أربعة اعتراضات، وجرى الرد عليها من اللجنة.

وأوضحت، أنها -وفي ظل فرض الاغلاق في قطاع غزة لمواجهة فيروس (كورونا)- قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرار فتح مكاتبها في القطاع لاستقبال طلبات الاعتراض، مع الالتزام بإجراءات الوقاية.

وفي هذا السياق، أعادت لجنة الانتخابات التأكيد على أنه يحق لكل ناخب أو قائمة أو مرشح تقديم اعتراض أو شكوى حول مخالفة أي من القوائم أو المرشحين لشروط الترشح، على أن يُرفَق الاعتراض بما يؤيد ويثبت صحته، وذلك وفق الإجراءات وعلى النموذج المخصص.

وبينت أنها تدرس الاعتراضات والشكاوى التي تردها خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، وتصدر قراراً بشأنها ويجري تبليغ المعترِض والمعترَض عليه خطياً بقرار اللجنة.

ويمكن لمن يرغب، الطعن في القرار أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه، علماً بأن المحكمة تصدر قرارها بالطعون المقدمة إليها في غضون 7 أيام كحد أقصى، ويكون حكمها نهائي وغير قابل للاستئناف.

#لجنة الانتخابات المركزية #الانتخابات الفلسطينية

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