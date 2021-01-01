رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الخميس، خبر استشهاد مسنة دهسها مستوطن قرب الخليل، واستيلاء الاحتلال على 13 دونما من أراضي حزما وهدم ثلاث منشآت في العيسوية واخطارات بهدم مسكنين وبركسين زراعيين بالجفتلك.

كما أبرزت خبر انهاء الرئيس فحوصاته وعودته اليوم إلى أرض الوطن، واستئناف أميركا مساعداتها للفلسطينيين ووكالة الغوث.

وفيما يلي أبرز العناوين:

القدس:

-استشهاد مسنة دهسها مستوطن في السموع واعتداءات على المقدسيين ومتطرفون يقتحمون سبسطية وهدم "3" منشآت في العيسوية واخطارات بالجملة بمنطقة الأغوار.

-الرئاسة: أبو مازن بصحة جيدة وسيعود إلى الوطن اليوم.

-مصادقة أولية على خطة لبناء 540 وحدة استيطانية جديدة في جبل أبو غنيم.

-الملك عبد الله في رسالة وجهها لشعبه: الفتنة وئدت وأردننا آمن ومستقر.

-أميركا تستأنف مساعداتها للفلسطينيين ووكالة الغوث.

-18 وفاة و2672 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة.

-اشتية: نواجه تحديات الوباء بالتوازي مع معركة الخلاص من الاحتلال وتجسيد الدولة.

الحياة الجديدة:

-استشهاد مسنة دهسها مستوطن قرب الخليل والاحتلال يستولي على 13 دونما من أراضي حزما وهدم ثلاث منشآت في العيسوية واخطارات بهدم مسكنين وبركسين زراعيين بالجفتلك.

-الرئاسة: الرئيس أنهى فحوصاته وهو بصحة جيدة وسيعود اليوم إلى أرض الوطن.

-الرئاسة ترحب بتصريحات الرئيس الأميركي والتزامه بحل الدولتين.

-واشنطن تعلن إعادة مساعداتها للفلسطينيين والأمم المتحدة ترحب بالقرار الأميركي.

-العاهل الأردني في رسالة للأردنيين: الفتنة وئدت.

-اشتية: نتطلع لعودة العلاقات السياسية مع الولايات المتحدة بما يحقق لشعبنا حقوقه المشروعة.

-لبنان: مكاتب محاماة مشبوهة للتحايل على لاجئين فلسطينيين للتنازل عن حق العودة بالهجرة والتعويض.. وفتح تحذر.

-بذريعة مكافحة "الجريمة": وحدة مستعربين جديدة بأراضي الـ48.

-18 وفاة و2672 اصابة جديدة بـ"كورونا".

"الأيام":

-واشنطن تستأنف تقديم المساعدات للفلسطينيين: 150 مليون دولار للأونروا و85 لدعم الاقتصاد.

-الاستيلاء على 13 دونما من أراضي حزما والصندوق القومي يسعى لشراء أراضي مستوطنات.

-الاحتلال يصادق على بناء 540 وحدة استيطانية في القدس وأبو ردينة يدين.

-اشتية: الجائحة قد تستمر فترة طويلة ولم تصلنا أي مساعدة عربية العام الماضي.

-وفاة مواطنة دهسها مستوطن قرب السموع واصابة العشرات خلال مواجهات في بيت أمر والاحتلال يهدم منشآت تجارية وزراعية في القدس.

-الرئيس بصحة جيدة ويعود اليوم للوطن.

-العاهل الأردني: الفتنة وئدت والبلد آمن ومستقر.

-"الوباء": 18 وفاة ورصد 2672 اصابة جديدة منها 1916 في قطاع غزة مع ارتفاع المنحنى.