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آلاف المستوطنين يقتحمون المقامات الاسلامية في كفل حارس

الخميس 08 أبريل 2021 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آلاف المستوطنين يقتحمون المقامات الاسلامية في كفل حارس



رام الله / سما /

اقتحم آلاف المستوطنين، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال سلفيت.

وأفاد شهود عيان بأن آلاف المستوطنين اقتحموا البلدة مساء الليلة، تحت حماية جنود الاحتلال، المقامات الإسلامية، وقاموا بتدنيس المقامات الإسلامية، وأدوا صلوات تلمودية، وشعائر دينية.

وكثفت قوات الاحتلال الاسرائيلي من تواجدها وتشديداتها العسكرية على المدخل الرئيسي لبلدة كفل حارس ومنعت المواطنين من التنقل.

يشار إلى أن هذا الاقتحام الأكبر ضمن سلسلة من الاقتحامات التي ينفذها المستوطنون للمقامات.

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