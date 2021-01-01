الصور الأولى لسفينة "سافيز" الإيرانية بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر

طهران/سما/

نشرت وكالة "نور نيوز" الإيرانية، الأربعاء، أول صور تظهر سفينة "سافيز" بعد تعرضها لهجوم بألغام بحرية لاصقة في البحر الأحمر.

وتظهر الصور "سافيز" بعد أن تسربت المياه إلى غرفة المحرك في السفينة جراء الهجوم الذي استهدفها قرب سواحل جيبوتي.



وفي سياق متصل كشفت الوكالة، استنادا إلى مصادر لها، أنه قبل اليوم السابق للحادث قامت مروحية مجهولة بدورية حول السفينة لمدة 10 دقائق، في يوم الحادث، وبعد حوالي 4 ساعات من الهجوم، كان زورقان سريعان مجهولان يقومان بدوريات بالقرب من السفينة من الساعة 10:00 صباحا حتى 11:00 صباحا.

وتابعت المصادر أنه في حال شاركت المروحية مجهولة الهوية في دعم الهجوم على "سافيز"، يحتمل أن تكون دولة ما تقف خلف الهجوم.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، تعرض سفينة "سافيز" لهجوم في اليوم السابق في البحر الأحمر قبالة سواحل جيبوتي، ما أصابها بأضرار طفيفة، لافتة إلى أن التحقيق جار لمعرفة ملابسات الحادث والمتسبب به.

وقال تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" استند إلى مسؤول أمريكي إن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة بأنها من هاجم "سافيز". وتقول إيران إنها سفينة تجارية بينما ذكرت بعض وسائل الإعلام سابقا أنها قاعدة تجسس للحرس الثوري الإيراني.





















