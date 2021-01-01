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نتنياهو: الاتفاقات مع النظام الإيراني لا تساوي "قشرة ثوم"

الخميس 08 أبريل 2021 02:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: الاتفاقات مع النظام الإيراني لا تساوي "قشرة ثوم"



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاقية النووية تمهد الطريق أمام إيران لامتلاك سلاح نووي، مضيفا: "سلاح يهددنا بالإبادة، لن تلزمنا بتاتا".

وفي كلمة له خلال المراسم الرسمية لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست، اعتبر نتنياهو أن الاتفاقية النووية تمهد الطريق أمام إيران لامتلاك سلاح نووي، مضيفا: "سلاح يهددنا بالإبادة، لن تلزمنا بتاتا".

وأضاف: "الاتفاق النووي مع إيران الذي سمح لها بالمضي قدما نحو تطوير ترسانة من القنابل النووية مطروح مرة أخرى على الطاولة ولكن التاريخ علمنا بأن اتفاقات مع أنظمة مثل النظام الإيراني لا تساوي قشرة ثوم".


وأشار إلى أن "هناك شيء واحد فقط يلزمنا.. منع من يسعى إلى تدميرنا من تنفيذ مخططه"، لافتا إلى أنه "إبان المحرقة لم نمتلك القوة للدفاع عن أنفسنا والحق السيادي بالدفاع عن أنفسنا. لم تكن لدينا حقوق ودولة وحماية. اليوم لدينا دولة وقوة دفاعية وحق طبيعي وكامل بصفتنا الدولة القومية الخاصة بالشعب اليهودي في الدفاع عن أنفسنا من أعدائنا".

وقال: "خلافا للماضي، لا يوجد اليوم في العالم أي طرف سيمنعنا من امتلاك الحق والقوة للدفاع عن أنفسنا من تهديد وجودي".

#نتنياهو #النظام الايراني #الهولوكوست #ايران

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